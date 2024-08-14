免戴套！　結紮10大理由「第7點是真愛」

▲對於不想再生育的夫妻來說，男性結紮是最佳避孕選擇。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師戴定恩分享男性10大結紮理由，像是可以省下買保險套的錢，或是被逼婚壓力大；此外，第7點是「愛的證明」，有人為了心愛的人，接受兩次手術，絕對是真心相愛。

戴定恩在臉書發文，分享以下理由：

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1、老婆說了算

老婆大人一句話，我怎敢不從？結紮這種小手術，說做就做！轉過頭默默留下一滴淚！

2、免去買保險套

省下的錢可以拿來買更多遊戲、零食，何樂而不為？

▼結紮省下買保險套的錢。（圖／資料照）

3、老婆的惡夢

每次提到再生一個小孩，老婆都開始做惡夢。我這麼愛她，怎能讓她繼續受苦？

這類型是超級好爸爸、好丈夫代表！

4、當個負責任的男人

朋友都說，真正的男人就該扛起責任，這不就來報到了。

其實是很害怕要負責吧。

5、把輸精管當成電燈開關

有個病人說：「戴醫師，聽說你很會輸精管重接，所以我想先來結紮，將來要生的時候，再麻煩你幫我接回去。」

我當下的想法是，他是不是把輸精管當成電燈的開關？未免也把重接手術想得太簡單了！

6、逼婚壓力大

一個還沒結婚的男性，因為家人一直逼他生小孩，壓力山大，乾脆直接結紮。這樣家人就沒話說了，真是個妙招！

我都會勸退未來有生育計畫的男性，因為重接可是個苦工啊！

7、愛的證明

有個男生非常愛他的女朋友，順從女友的渴望接受結紮手術，享受沒有保險套的生活且避免懷孕；後來結婚了，他也選擇接回來。當然是由我幫他做的重接手術，最終也幸運生了兩個小孩。

為了心愛的人，接受兩次手術，絕對是真心相愛！

8、老婆的生日禮物

每年都為老婆的生日禮物傷腦筋，這次直接來個終極大禮，百發不中，老婆最愛。

好有創意的禮物，我怎麼沒想到！

9、避免出現Jon Snow

有位男士被老婆帶來做結紮，原因是他將要去異地工作一陣子，老婆怕他在外面有意外，將來跑出一個Jon Snow。結紮完後，先生就去出差了，老婆也放心在家！

10、聽醫生的話

醫生說，結紮是最好的避孕方法，我這麼聽話的病人，怎能不乖乖照做？