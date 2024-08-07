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人妻偷翻保險套「老公秒看監視器」　全場驚：偷吃機率90%

▲▼保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO在老公包包暗袋裡找到保險套。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

不少人認為，皮夾放保險套有「裝精＝裝金」的諧音好運！而一名人妻透露，在老公包包暗袋發現一個保險套，隔天老公看監視器後表示要丟掉，說是同事給的，且是用來招財用的，被別人碰過就無效了。一番話讓原PO傻眼不已，「偷吃機率有多少？」文章曝光後，「直接看監視器+解釋...偷吃機率90%！」

一名女網友在Dcard表示，老公頻繁出差，某天半夜忽然手癢的原PO去偷翻老公背包，結果找到知名品牌的保險套，效期到2026年9月，讓她錯愕不已。

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對此，原PO崩潰拋問「有哪一家飯店提供岡X的保險套嗎？不知道是飯店順手拿的，還是自己買的還是同事順手給的？難道是拿來招財？偷吃機率有多少呀？」

底下網友熱議，「那就放回去前做一個小記號，先別打草驚蛇，等下個月若還在的話再看一次是不是同一個」、「岡X是去買的，通常盒裝，看來已經用過幾個了」、「常出差這點就機率很高了」、「飯店不會有保險套，摩鐵也不太會給到岡本」。

事後，原PO補充後續，隔天早上老公發現包包被動過，查看監視器，發現是原PO所為後，解釋保險套是同事給的，要給他「裝金（招財用）」，同時強調被其他人碰到就不能用了，因此要把保險套丟掉。

上述解釋反而讓網友更加質疑，「發現保險套...偷吃機率50%；後來直接看監視器+解釋...偷吃機率90%」、「現在還有人在相信保險套招財這件事喔」、「突破一個盲點，招財一般都會放在皮夾不是暗袋」、「我曾經在老公的袋子裡也發現有，後來才發現他有小三，還是多注意比較好」。

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