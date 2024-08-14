70歲生技老董偷40歲辣人妻！1張發票流綠光　偷情對話曝光

▲某生技公司經營一甲子，在業界小有名氣，蘇姓董事（左）也在其中擔任要職。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

某間在藥廠界占有一席之地的上櫃公司，如今卻遭爆年約70歲蘇姓老董事和一名40多歲的美魔女人妻大搞不倫戀，兩人不僅以「愛妻」「老公」稱呼對方，甚至相約拍攝婚紗照，在拍攝預定日前不倫戀曝光，人夫大為光火，找上蘇姓董事理論，要求對方離開他老婆，蘇口頭答應後轉身又立即邀約人妻見面出遊，人夫家庭關係破裂大受打擊，決定提告侵害配偶權並求償。

人夫在妻子的包包發現多張可疑發票，除了有汽車旅館的消費，還有多張百貨公司發票用作停車折抵的車牌號碼，記載的是蘇董事的車輛，顯示兩人時常出遊約會逛街。

▲▼美魔女人妻身材苗條，長相十分艷麗，迷倒上櫃董事。



人夫悲憤地說，他和妻子結婚後，家庭一直很美滿，沒想到妻子在一次餐敘中認識蘇董事，開始經常外出不見人影，他原先只是起疑，在看到妻子手機的對話紀錄後，再也按捺不住情緒，立刻向妻子攤牌，沒想到妻子非但沒有解釋，還拒絕溝通協商，就直接搬出去，兩人分居至今，他時常聯繫不上妻子，無可奈何之下，只能找上蘇董事理論。

▲▼蘇姓董事都會以「愛妻」稱呼人妻，時常傳訊息噓寒問暖。（示意圖）

人夫的妻子年約40多歲，保養功力了得，身材婀娜多姿，長相十分有女人味，加上個性活潑，可說充滿魅力，過去曾在酒店任職，也有過一段婚姻，育有2子，後來在酒店認識老公，兩人相識1年，便在今年6月登記結婚，沒想到，婚姻僅維持一個月，就發現了第三者。

▲人夫在妻子包包中發現汽車旅館的發票，讓他大為光火。

蘇董事年約70歲，外型和一般同齡者沒有太大差異，最高學歷為明新科技大學管理碩士，因家族經營的藥廠在新竹當地相當知名，他時常以「蘇董」的身分參加地方上各大小聚會，受到尊榮對待，雖然掛名生技公司總經理室公關經理，但根據該公司今年度股東常會董事名單，除了董事長之外，就屬蘇董事的股票持有最多，在公司的地位不容小覷。



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