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看奧運配零食最對味！網購特搜解饞好夥伴　TOP1人氣爆米花單月賣破萬包

momo端出2024年「TOP10人氣爆米花」（圖／momo提供）

▲巴黎奧運將於月底登場，網購平台推出各款美味零食促銷。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

巴黎奧運即將登場，在觀賞精彩比賽的同時，當然少不了好吃零食來相伴。不過該吃什麼最對味，瞄準饞商機，網購平台特搜人氣零嘴，像是洋芋薯條、魷魚絲、堅果，是許多網購族的必買清單外，酥脆涮嘴的爆米花更是解饞好夥伴，7月至今爆米花買氣年增狂飆30%。

一邊享受比賽的激情，一邊品嚐美味的零嘴，奧運賽事開打前夕，ETmall東森購物網特別搜羅站上熱銷零嘴，大組數一次買起來很划算，像是「卡迪那95℃」北海道風味薯條，封存整顆新鮮馬鈴薯原味，5盒組共25包，平均一包不到14元；「胡媽媽灶腳」最涮嘴6件組，可以一次吃到飛魚卷、小管絲、健骨頭、鮪魚糖、黃金蔥蝦、原味魷魚絲6種鮮甜海味，也很受歡迎。

【胡媽媽灶腳】吃瓜群眾涮嘴6件組（圖／翻攝自ETmall東森購物網）

▲「胡媽媽灶腳」涮嘴6件組，一次吃到6種海味。（圖／翻攝自ETmall東森購物網）

獨樂樂不如眾樂樂，另有超級份量的零食組合包很適合大家一起享用，讓人一口接一口的「萬歲牌」無調味烘焙綜合果，8盒組共40包，小包裝分享很方便；看比賽不能沒有爆米花，除了推薦團購美食「新竹福源」爆米花，香郁濃厚的花生、黑芝麻，兩種口味令人回味無窮之外，喜歡嚐鮮的人，「CANDY POPPY」菓糖爆米花有草莓、巧克力、焦糖、玫瑰鹽、金沙鹹蛋、黑糖珍珠奶茶風味等多種新潮風味可挑選。ETMall東森購物網目前推出「狂降一夏」活動，搭配全站消費滿萬送千，玩終極密碼再拿$5,000。

momo端出2024年「TOP10人氣爆米花」（圖／momo提供）

▲ 「TOP10人氣爆米花」拿下冠軍的樂事爆米花脆片。（圖／momo提供）

鎖定今夏萬眾矚目的全球體壇盛事，momo即日起全館爆米花限時5折起，並端出2024年「TOP10人氣爆米花」陪伴球迷，冠軍寶座由獨特造型的「樂事 POPCORNERS爆米花脆片」奪下，結合三角形的餅乾外型與爆米花的酥脆口感，一大片吃起來更過癮，單月最高狂銷破萬包；卡滋、丹尼船長、星球工坊等台灣品牌緊追在後；展榮商號傳統爆米香、果蒔制研所創意爆薏仁、IG打卡人氣韓系爆米花也榜上有名，像是旅韓伴手禮首選「NO BRAND奶油鹽風味爆米花」、「INDI爆米花桶」，還有台灣在地品牌Super X推出的「機能爆米花」，添加膠原蛋白、益生菌等成分，打破零食既定印象。

momo根據新品及熱銷觀察分享，爆米花口味越來越創意多元，除經典原味(甜/鹹)、焦糖、巧克力三大口味擁有一票忠實愛好者，起司、草莓、玉米濃湯等風味也十分受歡迎，隨著本土爆米花品牌的投入，更發展出專屬「創意台灣味」如麻辣花椒、珍珠奶茶、金沙鹹蛋等。此外，消費者在享受美味時同樣注重健康，帶動「非油炸」與「健康原料」爆米花成主流。

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