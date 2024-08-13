人妻被老公「綁機車拖行」尖叫求救　畫面曝光！拍攝者不救

▲女子被丈夫綁在機車後方拖行。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

印度拉賈斯坦邦一名女子想要去探訪姊妹，結果卻被丈夫綁在機車後方拖行，雙腿被捆住的她無力反抗，只能躺在有碎石的地上任憑老公拖行處置，尖叫著求救。儘管事發現場至少有3人在場，包括拍攝者，但在男子停下機車之前，沒有任何一人伸出援手。

NDTV、印度快報等報導，這起事件上個月發生在拉賈斯坦邦納高爾地區（Nagaur），但此案直到影片12日在網路上流傳之後才受到關注。這名人妻被酗酒的丈夫毆打，隨後被他綁在機車後方，在村子周邊騎車拖行。儘管這名女子受傷，痛苦哭泣，但男子後來停車之後，手插著腰看著躺在他腳邊的妻子，並沒有要拉她起來的意思。

警方透露，涉案男子為32歲的梅格瓦爾（Premaram Meghwal），已於12日因擾亂治安被捕。受害女子目前與親戚同住，依據鄰居的說法，梅格瓦爾是一名酗酒者，經常對妻子施暴。警方也說，梅格瓦爾不讓妻子與村裡的任何其他人說話。

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