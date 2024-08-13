人妻被老公「綁機車拖行」尖叫求救　畫面曝光！拍攝者不救

▲女子被丈夫綁在機車後方拖行。（圖／翻攝自X）
記者詹雅婷／綜合報導
印度拉賈斯坦邦一名女子想要去探訪姊妹，結果卻被丈夫綁在機車後方拖行，雙腿被捆住的她無力反抗，只能躺在有碎石的地上任憑老公拖行處置，尖叫著求救。儘管事發現場至少有3人在場，包括拍攝者，但在男子停下機車之前，沒有任何一人伸出援手。
NDTV、印度快報等報導，這起事件上個月發生在拉賈斯坦邦納高爾地區（Nagaur），但此案直到影片12日在網路上流傳之後才受到關注。這名人妻被酗酒的丈夫毆打，隨後被他綁在機車後方，在村子周邊騎車拖行。儘管這名女子受傷，痛苦哭泣，但男子後來停車之後，手插著腰看著躺在他腳邊的妻子，並沒有要拉她起來的意思。
警方透露，涉案男子為32歲的梅格瓦爾（Premaram Meghwal），已於12日因擾亂治安被捕。受害女子目前與親戚同住，依據鄰居的說法，梅格瓦爾是一名酗酒者，經常對妻子施暴。警方也說，梅格瓦爾不讓妻子與村裡的任何其他人說話。
▼以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。
पत्नी के पैर रस्सी से बांधकर बाइक— Rahul Saini (@JtrahulSaini) August 13, 2024
से घसीटा,वीडियो वायरल......!
राजस्थान के नागौर जिले के पांचौडी थाना इलाके में नरसिंहपुरा गांव के रहने वाले प्रेमाराम मेघवाल (28) अपनी पत्नी सुमित्रा (25) को बाइक के पीछे बांधकर घसीट रहा है..!
घटना एक माह पूर्व की बताई जा रही है....!
… pic.twitter.com/H3dWzFJeWX
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