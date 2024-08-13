否認打特權疫苗告贏立委+名嘴　林秉樞託律師謝法官認同他受害

▲林秉樞因對前立委高嘉瑜施暴成傷，被判刑2年9月定讞，正在服刑。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

立委陳菁徽與媒體人朱凱翔為揭發林秉樞涉打特權疫苗，用林男的接種紀錄翻拍截圖佐證爆料，反被起訴涉犯《個人資料保護法》，今（13日）被台北地院各判刑5月、皆得易科罰金15萬元，仍在服刑的林男請律師代為聆判，律師感謝法官審酌林男本件受害情形，且陳、朱2人判刑不輕，會再跟林男討論是否上訴。

現年46歲的林秉樞因2021年對當時交往的高嘉瑜施暴成傷，被依傷害等7大罪名共13項犯行，合併判刑2年9月定讞，正在台北看守所內的台北分監服刑，他深知因高案而形象崩毀，在本件提告出庭時，林對法官十分謙恭，更表示一碼歸一碼，本件他是被害人，希望判決結果別受高案影響。

林秉樞在本件審理時數度否認插隊打特權疫苗，他今沒出庭聆判，委任律師黃中麟代為回應指出，林秉樞在高嘉瑜案的犯行，已經付出法律上相對應的代價，很感謝法院對於本件他受害情形，判被告3人都有罪，會再跟林秉樞討論是否上訴。

至於同案被告侯君穎判刑3月、得易科罰金9萬元並緩刑2年，黃中麟表示，主因是侯君穎已賠償28萬元和林男和解，林男撤回對侯女的妨害祕密告訴，也替侯女求輕判與緩刑。

林秉樞去年（2023年）10月6日因高嘉瑜案入獄服刑，扣除偵審期間在押天數，表定2025年12月刑滿，但最快今年10月有機會假釋。