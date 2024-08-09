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酒毒雙效幻想遭迫害　板模工一刀砍死聊天訪客判囚14年定讞

▲▼最高法院外觀。最高院外觀。最高法院大樓。最高法院2023年整修新貌。（圖／記者黃哲民攝）

▲最高法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

彰化1名板模工人賴其緯去年（2023年）在家吸毒又喝酒，出現幻聽以為隔壁室友跟訪客大聲說他壞話、想迫害他，怒持西瓜刀當場砍死1位來聊天的洪姓男子，賴男認罪，一審選任素人國民法官審理，認定他行凶時辨識及控制能力顯著降低，依殺人罪判他14年徒刑、刑後須監護5年，二審維持原判，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，38歲洪男前科累累，有毒癮與酗酒惡習，最高學歷為高職肄業，因多次犯案進出監獄又對養母家暴，28歲就被終止收養關係，獨來獨往從事勞力工作。

去年3月10日晚間，洪男在和美鎮租屋處吸毒，同月13日上午在家喝完2、3瓶啤酒，不滿隔壁室友跟朋友打麻將吵鬧，又懷疑旁人大聲議論他有前科、說他壞話想對他不利，賴男越想越氣，當天下午2點多情緒爆發，持1把西瓜刀衝出房間砍人。

當時洪男來現場找朋友吳男在走道聊天，不料成為賴男暴走的出氣筒，冷不防遭賴男從後1刀砍傷後頸，傷及頸椎、脊髓與動脈大出血，當場慘死。

賴男行凶後逃走40分鐘，打電話報警承認殺人，被警員帶回偵辦，做酒測驗出呼氣酒精濃度達每公升0.24毫克，驗尿又呈現安非他命與甲基安非他命毒品陽性反應。

賴男到案被送去觀察勒戒，接著收押期間被發現有精神症狀但無病識感，才開始服藥治療。他始終認罪，做精神鑑定被認為行凶時受毒品與酒精影響，辨識與控制能力顯著下降，有法定減刑事由。

檢方起訴賴男涉犯殺人罪並構成累犯加重條件、求處無期徒刑，洪男家屬不原諒賴男，請求重判別再害人。辯護律師主張賴男身不由己、有情堪憫恕之處，加上前科與殺人罪性質不同、不應適用累犯加重規定，建請輕判10年徒刑。

彰化地院一審選任國民法官參審，採信賴男行凶時出現幻聽、被迫害妄想等症狀，但他素行不佳，有明顯反社會傾向、過往慣於逞凶鬥狠，且犯本案前5年內，才因酒駕入獄，同屬酒後故意犯罪，可見他毫無警惕，反而再犯更嚴重罪名，應依累犯規定加重其刑，也無情堪憫恕之處。

一審指賴男犯行對社會治安有重大危害，使素不相識的洪男枉死，洪男家屬痛失至親、情感與生活所受創傷甚鉅，賴男也沒錢賠償和解，但考量他報警雖不符合自首減刑條件，仍代表有心面對過錯，出庭也向洪男家屬道歉表示後悔，並非無復歸社會可能性。

一審依殺人罪判賴男14年徒刑，並宣告刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護5年，須沒收犯案用西瓜刀。賴男與檢方均上訴二審，都被駁回、維持原判，檢方再上訴主張不應以辨識與控制能力下降為由替賴男減刑，再被最高院駁回，全案定讞。

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