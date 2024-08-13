快訊／雨彈猛烈！18縣市豪大雨特報　一路下到入夜

▲午後大雨不斷。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨猛烈，中央氣象署今（13日）下午3時05分針對18縣市發布豪大雨特報，彰化縣維持豪雨等級，持續到晚上，請注意雷擊及強陣風。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日彰化縣有局部大雨或豪雨，桃園以北、苗栗、台中、南投、嘉義、台南、宜蘭、花蓮地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

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▲18縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署簡任技正伍婉華說，今、明天台灣大部分地區可以看到陽光，但水氣偏多，經過太陽照射後，中午以後容易有午後雷陣雨，尤其山區在午後容易出現局部性大雨或豪雨。

伍婉華表示，周四起受到低壓帶影響，天氣越來越不穩定，周六開始大部分地區下雨都是整天性的，尤其中南部整天有雨，下雨時間長，而且可能出現局部性大雨，其他地區也有明顯雨勢，午後有局部性大雨的發生機率。

豪雨特報

影響時間：13日下午至13日晚上

＊豪雨：彰化縣

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區