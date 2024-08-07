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阿根廷將用AI預測「未來犯罪」　總統下令成立安全部

▲▼有「阿根廷川普」川普之稱的極右翼候選人米雷伊（Javier Milei）。（圖／路透）

▲阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

阿根廷右翼總統米雷伊（Javier Milei）成立安全部，計畫使用AI預測「未來犯罪」，也將使用臉部辨識軟體抓捕通緝犯。對此，有專家擔憂會過度審查，且可能會侵犯隱私、人權。

據《衛報》報導，米雷伊於上周創立AI應用安全部門，且立法該部門將使用AI演算法分析歷史犯罪數據，以預測未來的犯罪。同時，該部門預計部屬臉部辨識軟體來識別通緝犯，將在網路社群平台巡邏、即時分析監視器偵測。

安全部表示，新單位將有助於發現潛在威脅、識別犯罪團伙的動向或預測騷亂，但這種少數派的決議卻敲響了人權組織的警鐘。

專家擔心，某些社會群體可能會受到該技術的過度審查，也對於安全部能夠存取多少資訊而擔憂。

國際特赦組織阿根廷分會執行主任瑪麗埃拉(Mariela Belski)警告，此舉可能侵犯人權，「大規模監控會影響言論自由，因為如果人們懷疑自己評論、發布或發表的所有內容都受到安全部隊的監控，它會促使人們自我審查或避免分享自己的想法或批評」。

同時，阿根廷言論自由和資訊取得研究中心表示，此類技術歷來被用於分析學者、記者、政治家和活動家，「在沒有監督的情況下，會威脅到隱私」。

一名安全部的內部人員表示，新部門將在目前的法律框架下運行，其中包括《個人資訊保護法》的授權，且部門將專注於AI應用、數據分析和機器學習來識別安全部資料庫中的犯罪模式和趨勢。

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