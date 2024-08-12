善心男見鳥屍躺路上...三角錐擺後方警戒　害騎士摔車又挨撞

記者張君豪／台北報導

2日18時許，北市中山區中山北路三段酒泉街口發生一起離奇交通錐擺放在車道上，導致機車騎士吳男閃避不及，撞上交通錐後倒地，之後又被後方同向行駛的自小貨車車頭碰撞，導致騎士身上多處擦傷，警方獲報調閱監視器調查，鎖定在道路中央擺放三角錐的何男，警方約談何男說：因為路過發現鳥類遭車子輾過，才會找放在路旁人行道的三角錐擺放在鳥屍後方警戒，他撥打1999反映上情後離開，未料發生車禍。



▲何姓騎士好心放置三角錐在路中央示警導致其後方騎士摔車遭開罰。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

中山警方調查，摔車騎士吳男，身體多處擦挫傷，經酒測值零，警調閱監視器影像未直接拍攝到碰撞現場；後經擴大調閱週邊監視畫面，並聯繫20餘台行經車輛，經警方過濾行經車輛之影像紀錄，並詢問目擊者證詞，尋獲擺放三角錐之民眾何男。

何男到案自稱因騎車路過見路中有鳥被車碾過，順手拿人行道上三角錐擺於路中的鳥屍旁警戒，並撥打1999通報後騎車離開。警訊後暫將全案移送交通大隊審核分析釐清事故肇因。

中山警方呼籲，駕駛車輛應注意車前狀況，並與前車保持安全距離，民眾勿隨意在道路中放置物品，否則將觸犯〈道路交通管理罰條例〉82條1項1款，可處行為人、其雇主新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰



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