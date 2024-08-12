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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜接見「全女性」美國眾議員訪團　自嘲歷任「頭髮最少」院長

▲韓國瑜接見美國聯邦眾議員史崔珂蘭(Marilyn Strickland)訪問團。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲韓國瑜接見美國聯邦眾議員史崔珂蘭（Marilyn Strickland）訪問團。（圖／記者鄭佩玟攝）

實習記者歐承翰／台北報導

立法院長韓國瑜今（12）日接見美國聯邦眾議員史崔珂蘭（Marilyn Strickland）率領的民主黨議員團。韓國瑜提到，這是第一次接待全女性的訪問團，他也在會上自嘲，「自己是台灣歷任唯一的禿頭立法院長，請大家不要誤會」，此言逗得全場笑聲不斷。史崔珂蘭表示，此行展現「美國與台灣站在一起」，更指出台美關係如此重要的關鍵是「民主」及諸多普世價值。

會前被問到有無收到民進黨團發函協商考試院與NCC人事同意權問題，韓國瑜保持一貫低調作風，僅回應「再跟大家報告」，之後就快閃進會議室接見美國聯邦眾議員史崔珂蘭訪問團，不願多談。

韓國瑜致詞時表示，他接待20多個團體，這是第一次全部都是「女性」國會議員的組合，為此台灣三個政黨也都派出女性歡迎，包括專長在國防外交和公共政策的國民黨立委徐巧芯、專精社會福利及防治犯罪的民進黨立委林月琴，以及藥學博士民眾黨立委陳昭姿。

韓國瑜提到，中華民國的立法院和美國不同，美國是兩院制，而中華民國是一院制，美國的參議院和眾議院的所有職責在台灣皆由立法院行使權力，而在台灣133位立委中有47位女性立委，比例高達41％，而全體立委中也有55位是新任立委，代表台灣立法院有相當快的輪替速度。

韓國瑜說，三位美國眾議員都是第一次到台灣來，台灣人非常熱情、善良，歡迎各地來的好朋友，特別是美國國會議員。他也自嘲，「過去幾十年來，台灣每個立法院長都有頭髮，請大家不要誤會，其他人都有一頭秀髮，我頭髮最少」。

史崔珂蘭指出，這次的訪問團代表著美國社會的多元價值，此行她們將拜會商界、政府領袖，同時，討論強健的夥伴關係，其中橫跨文化交流、國防交流、經濟、觀光等等。此外，她們也向全世界分享一個訊息「美國跟台灣站在一起」，美台關係如此重要是因為 「民主」，美國非常重視諸多普世價值，包括自由、公民權利、人權法治及LGBT權利，這些對全世界都非常重要。

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