日鐵收購美鋼　森高宏承諾：履行合約、不裁美國工人

▲美國鋼鐵公司（US Steel）。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

日本製鐵（Nippon Steel）在去年12月宣布，將收購美國鋼鐵（US Steel）。日本製鐵公司副會長森高宏近日與美國鋼鐵的員工展開對話，試圖拉攏反對者，承諾收購後會履行所有合約，不會對美國工人進行裁員，「收購是成長投資。僱用保障會變好，還會創造新崗位。」

這起收購案的交易價格為141億美元（約新台幣4449億元），日鐵以每股55美元收購美國鋼鐵，希望創建世界第二大鋼鐵生產商。白宮認為，這起交易應該受到仔細調查，因為可能會對國家安全造成影響。原先預計的收購時間，從2024年4月至9月，延到7月至12月之間，可能會落在美國總統大選後完成收購。

據日本經濟新聞報導，美國聯合鋼鐵工會（USW）之前已表態反對收購案，但USW擁有85萬名成員，其中只有1萬人是美國鋼鐵的員工。

森高宏近3個月積極走訪美鋼主要基地，試圖與美國鋼鐵員工進行對話，也承諾收購美鋼後不裁員也不關廠，並履行工會與美鋼的所有合約，「從USW的聲明來看，簡直荒唐至極！我要正確地傳達『這樣才是事實』，如此一來，員工的反應就會改變。」

對於這起併購案，美國總統拜登也表態反對，因為美鋼一直是美國指標性鋼鐵企業，讓它保持是一家美國的公司、由美國人持有，這至關重要，「這些公司是靠美國的鋼鐵工人運作，我告訴我們的鋼鐵工人，我挺你們，我是認真的。」

美國共和黨總統候選人川普也指出，希望將就業機會留在美國，「如果是我，會瞬間阻止，這是絕對的。」

面對多方反對聲浪，森高弘表示，「收購是成長投資。僱用保障會變好，還會創造新崗位」，為了完成收購，將開展投資促進公司發展，繼續加強在當地開展對話等工作的力度。