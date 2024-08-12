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巴黎奧運獎牌品質差？安賽龍曬「3年前東奧金牌」　驚人對比曝光

▲▼丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）在巴黎奧運蟬聯羽球男單金牌。（圖／路透）

▲丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）在巴黎奧運蟬聯羽球男單金牌。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導，

美國滑板選手休斯頓先前才抱怨，獲得不到一周的奧運金牌，居然已經多處掉漆、刮傷。本屆連霸羽球男單金牌的丹麥球王安賽龍，同樣在社群網站曬出東京奧運、巴黎奧運兩面金牌，結果發現巴黎奧運金牌的顏色超黯淡，東京奧運的金牌經過3年依舊閃閃發光。

安賽龍（Viktor Axelsen）在巴黎奧運羽球男單賽事中，以21:11、21:11直落二擊敗泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），成功達成奧運冠軍2連霸，成為羽球男單史上第二位衛冕成功的選手。

安賽龍11日也在Instagram上曬出東京奧運和巴黎奧運兩面金牌，結果發現，巴黎奧運的金牌顏色超黯淡，但2021年東京奧運的金牌，儘管已經過去3年，依舊閃閃發光，讓外界再次質疑這次巴黎奧運獎牌的品質。

▲▼美國29歲滑板選手休斯頓（Nyjah Huston）在巴黎奧運獲得銅牌。（圖／翻攝Instagram@nyjah）。

▲休斯頓在巴黎奧運獲得的銅牌已有多處掉漆、刮傷。（圖／翻攝Instagram@nyjah）。

美國29歲滑板選手休斯頓（Nyjah Huston）在奧運男子街頭滑板比賽中，以279.38分的成績獲得銅牌後，在Instagram限時動態分享，銅牌才拿回家短短一周就已經多處掉漆、刮傷，「它看起來就像是去打了一場仗又回來了。」

►奧運銅牌才拿1周「掉漆又刮傷」　美滑板好手傻眼：去打仗嗎？

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