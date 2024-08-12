　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

資安風險就是國安風險！　國防院學者示警中國APP入侵

抖音logo

▲中國短影音平台「抖音」（海外版本為TikTok）所造成的資安疑慮，引發各界關切。（圖／抖音logo）

文／中央社

近年小紅書、抖音等中國社群平台受到台灣年輕世代喜愛，但各界也憂心資安與國安風險。國防院學者曾怡碩表示，只要是受過中國政府所管轄的中國APP，基本上都會有資安疑慮，而「資安風險就是國安風險」。

近年中國短影音平台「抖音」（海外版本為TikTok）所造成的資安疑慮，引發各界關切，更被憂心其散播的內容會造成對台統戰滲透，讓使用者接收中國宣傳而不自覺，因此呼籲全面禁止的聲音未曾停歇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對TikTok所造成的資安疑慮，國防院國家安全研究所副研究員李俊毅受訪指出，根據TikTok離職員工的證詞，TikTok確實將使用者個資回傳到中國，這涉及到個人資安隱私問題。在中國的威權體制下，這些資訊如何被使用，例如是否被用以側寫與掌握特定使用者，確實存有風險。

國防院網路安全與決策推演研究所副研究員曾怡碩告訴中央社記者，只要是受過中國政府所管轄的中國APP，基本上都會有資安疑慮，在數位時代使用各種APP，平台服務的提供者、企業就會觀察、記錄、蒐集使用者的使用習慣，進而透過演算法量身打造相關投放的資訊以及行銷，這都屬於商業行為。

曾怡碩表示，在民主法治國家，若上述資訊涉及司法案件，政府要獲得這些資訊，需要一定的法律程序才可以獲取，中國雖然也有上述相關法律程序，但中國另有「情報法」、「保守國家秘密法」，賦予政府機關只要認定有涉及國家安全，就能要求平台服務業者提供使用者的使用紀錄，而中國政府獲取這些使用紀錄，要進行何種行為也是不透明的情況。

李俊毅表示，TikTok除資安外，第二個危害是錯假訊息的傳遞。有些人認為錯假訊息不是只有TikTok才有，社群平台如臉書（Facebook）或通訊軟體Line等，都會被有心人拿來散播錯假訊息。但近年臉書、Instagram（IG）、Youtube等，都有打擊機器人帳號的新作法，也會標註政府金援的媒體，如來源是中國政府的資訊。TikTok缺乏這些努力，讓錯假訊息相對容易散播。

除資安疑慮、錯假訊息外，李俊毅指出，「最隱而未顯，但危害最大」，或許是TikTok與抖音透過演算法形塑使用者的認知。中國政府已立法要求媒體平台的演算法推薦模型，必須符合中共的價值觀，可確信抖音是對內宣傳的工具，而TikTok也有此風險，近期歐洲也發現TikTok僱用審查員審查內容，過濾中國禁忌的敏感關鍵字。

李俊毅舉例，國外已有研究指出，抖音在推播訊息給使用者時，其熱門影音有高達4成來自中國官方帳號，和使用者的經驗可能有相當出入，這些影音的內容通常是非政治性，也因此較易吸引關注。

李俊毅進一步說明，抖音長期推播有利中國的短影音給使用者，加上中國政府要求平台自我審查，讓對中國持負面或批判的短影音難以出現或傳播，具有長期形塑閱聽人認知的效果。

對於台灣人使用中國APP的風險，曾怡碩表示，只要到了中國司法有長臂管轄權的地方，或是香港、澳門等地，中國即可透過中國APP廠商的紀錄進行主權伸張，調查使用者在中國APP上的言行。

ET快訊
普悠瑪誤點「還沒上車就關門」丟包乘客　台鐵道歉
楊繡惠怒嗆「小三始祖」囂張！　洩知情人身分刪除貼文
柯文哲「低級錯誤」陷政治獻金疑雲！　盤點3大爭議、1案外案
奧運落幕！　中華隊最終世界排名出爐
說柯文哲臉色鐵青！　館長氣罵陳佩琪：到底有沒有用腦袋
「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備
快訊／熱帶低壓生成！最快明增強7號颱「安比」　最新路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小紅書分享生活無關政治？學者：中國審查過的世界

誤點等1小時「還沒上車就關門」丟包乘客　台鐵致歉：會調查釐清

順路接送上下班！同事「厚臉皮1行為」讓他怒了：看錯人

資安風險就是國安風險！　國防院學者示警中國APP入侵

台師大籲推動中高齡教育　規劃「失能預防、理財、上網」課程

入職3個月生日沒人理！前輩突要合資送禮…他嘆：覺得不值

【廣編】台灣星展銀行迎整併周年！推「Trust your Spark 相信自己」北高單車挑戰

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

說柯文哲臉色鐵青！館長曝陳佩琪「最大問題」：到底有沒有用腦袋

腸病毒重症致死率3成！醫曝幾種症狀速求醫　接種疫苗保5年安全

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲」　律師開砲：小三不安靜一點是在哭屁哭？

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

薯條還沒吃完免煩惱　日皮匠做專用保溫袋

小紅書分享生活無關政治？學者：中國審查過的世界

誤點等1小時「還沒上車就關門」丟包乘客　台鐵致歉：會調查釐清

順路接送上下班！同事「厚臉皮1行為」讓他怒了：看錯人

資安風險就是國安風險！　國防院學者示警中國APP入侵

台師大籲推動中高齡教育　規劃「失能預防、理財、上網」課程

入職3個月生日沒人理！前輩突要合資送禮…他嘆：覺得不值

【廣編】台灣星展銀行迎整併周年！推「Trust your Spark 相信自己」北高單車挑戰

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

說柯文哲臉色鐵青！館長曝陳佩琪「最大問題」：到底有沒有用腦袋

腸病毒重症致死率3成！醫曝幾種症狀速求醫　接種疫苗保5年安全

大稻埕煙火節首度曝光　三寶媽廖家儀從香港帶回「喝不胖奶茶」大受歡迎

新莊「4.8顆星」深夜私房菜！炒飯最強、青檸焦糖叉燒豬饕客激推

奧運終場哨還沒吹　場上球員「1原因」全不比了！現場球迷噓爆

陸媒自製「中國第一」獎牌榜　吸掉香港2金牌：義勇軍響起42次！

伊朗傳本周攻打以色列　革命衛隊軍演5天「加強戰備」

「TOYOTA入門MPV」化身小一號霸氣旗艦休旅！套件僅賣新台幣3萬有找

小紅書分享生活無關政治？學者：中國審查過的世界

吳靜怡預言柯文哲下午記者會「8字腳本」　呼籲拿出關鍵性證據

偷拍狂放棄治療！潛北市某科大女廁等3hrs　超勇女大生當場逮人

可以跟你握手嗎？超商怪阿姨突「抓鳥」　高中生飯吃一半嚇壞

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

生活熱門新聞

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

即／輕颱山神生成！路徑、對台影響曝

孕婦佔據高鐵對號座！心理師1手段讓萬人讚爆

李洋生日快樂！王齊麟碎嘴「要忍受你臉色」　萬人狂刷：好閃❤️

超瞎！停車場沒車道　學生「扛機車」才能停

快訊／對流發威！15縣市大雨特報　下到晚上

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

日月潭釣客漁網一撈「殲滅一個庄頭的外來魚種」

2024下半年「4星座」窮鬼纏身！

「安比」最快明午生成　恐三颱都去日本

「8億新宿舍」插筆電就走火　勤益沒投保竟想拗學生賠

快訊／「雨區擴大」16縣市大雨特報　防雷擊強風

更多熱門

相關新聞

大陸店員「2字」叫客人他秒嘔！大票共鳴

大陸店員「2字」叫客人他秒嘔！大票共鳴

日前有網友分享自己無法接受的大陸用語，像是外賣、家人們、公交車、視頻、質量等等。一對陸台夫妻檔則在小紅書上傳影片，討論大陸老婆受不了的台灣口頭禪，其中台灣老公直呼，不習慣大陸店員稱呼顧客的方式，話題引發熱論。

Gogolook今年前7個月營收年成長8.4%

Gogolook今年前7個月營收年成長8.4%

直播主闖速食店廁所　表演「喝馬桶水」

直播主闖速食店廁所　表演「喝馬桶水」

蘋果公司要求微信抖音　配合封堵支付漏洞

蘋果公司要求微信抖音　配合封堵支付漏洞

「baby給我好不好」　台中狼男硬上TikTok女網友

「baby給我好不好」　台中狼男硬上TikTok女網友

關鍵字：

小紅書抖音TikTok李俊毅資安國安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

湯姆克魯斯從天而降　神勇現身奧運閉幕式

恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

不滿遭主管刁難　化工女調製「超濃致癌物」報復

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

台積電2副總砸近800萬加碼　魏哲家接棒後持續敲進

更多

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面