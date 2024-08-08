蘋果公司要求微信抖音　配合封堵支付漏洞

▲廣州蘋果旗艦店。（圖／CFP）

文／中央社

美國蘋果公司據指正加大對中國科技巨頭騰訊、字節跳動的施壓力度，要求兩家公司配合封堵旗下社群平台微信、抖音的支付漏洞。

陸媒觀察者網近日報導，蘋果5月初就警告騰訊，若不取消小程序開發者和用戶繞過蘋果生態的漏洞，未來將拒絕提供微信更新；蘋果並要求騰訊禁用遊戲中創作者和玩家之間的聊天功能，該功能也可用於提供支付連結。蘋果6月也針對類似問題警告了抖音。

報導說，這些舉措被外界視為蘋果對微信、抖音強制徵收「蘋果稅」。「蘋果稅」是指蘋果公司對其應用商店數位商品和服務交易收取15%至30%的佣金。這項作法基於商業契約，可在一定程度確保蘋果公司的穩定收益，但也引發眾多程式開發者和消費者的不滿與質疑。

據指出，中國的「蘋果稅」抽成比例為30%，是全球最高，歐盟及日、韓等國家的費率都低於中國的收費標準。

另據澎湃新聞引述中國業內人士表示，蘋果對騰訊和字節跳動的施壓很大程度劍指目前蓬勃發展的小遊戲市場；而對於抖音，蘋果的目標還不只小遊戲，更有近年大熱的短劇業務。此前，無論是小遊戲或短劇，開發者透過各種方式繞過蘋果支付系統和「蘋果稅」，已成中國業內慣例。

第三方數據顯示，去年中國小遊戲市場規模已逾人民幣400億元（下同，約新台幣1816億元），今年預期超過600億元。

澎湃新聞說，對於蘋果向微信、抖音施壓一事，中國程式開發者和遊戲廠商普遍表達反對。

心動網絡執行長黃一孟在社群平台評論說，「蘋果雖然還不敢直接下架微信抖音，但可以卡著新版本更新不給他們過審，就是封閉平台之惡，只要不給用戶自由安裝軟件（軟體）的權限，平台永遠可以卡著App勒索收稅，今天可以要30%，明天就可以要50%，一切都由封閉平台自己說了算」。