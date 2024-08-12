31歲女工程師業餘練跑步　奪巴黎奧運「女子大眾馬拉松第一名」

▲黃雪梅業餘時間練習跑步。（圖／翻攝自昭通日報）

記者鄭思楠／綜合報導

首次在奧運賽場出現的馬拉松大眾組，吸引到全球數十萬長跑愛好者報名參加，最終有40048人中籤獲得參賽資格，其中有120多人來自中國。目前在廈門國際銀行任職工程師的31歲女生黃雪梅，以2小時41分03秒完成，是首位衝線的女子參賽者。

綜合陸媒報導，11日凌晨3點，2024巴黎奧運會大眾組馬拉松開跑，廈門女工程師黃雪梅成為第一個衝過終點的女子選手。

黃雪梅的全馬個人最好成績是2小時32分，而此次比賽她的完賽成績是2小時41分03秒。

▲廈門黃雪梅勇奪巴黎奧運女子大眾馬拉松賽第一名。（圖／翻攝自廈門日報）

賽後，黃雪梅表示，「親身感受了奧運會的體育精神是這次最大的收穫，從來沒有這麼近距離地接觸過奧運會，真的被這種體育氛圍深深震撼到了。」

據悉，這是奧運會歷史上首次設置大眾馬拉松賽，賽道與正賽完全相同。此次比賽，全球共有40048名大眾選手中籤參賽，包括120餘名中國跑者。

黃雪梅因在2023年北京馬拉松賽獲得國際女子第七名、大陸國內女子第三名而走進大眾視野，由於排在前面的均為專業選手，因此被網友稱為「大眾馬拉松一姐」。

黃雪梅並非職業運動員，本職工作是廈門國際銀行科技開發部的工程師，平日忙於敲代碼、補bug的她，只在業餘時間練習跑步。

2015年，大學畢業後的黃雪梅選擇了在廈門國際銀行工作，開始自己軟體工程師的職業生涯。儘管工作繁忙，但她仍然堅持著跑步的習慣，「我不愛打遊戲，也不愛追劇，還不愛逛街。」

她將閒暇時間投入到了跑步中，跑步時，她可以整理思緒，感受身心合一的平靜與愉悅，享受跑步帶來的自由與釋放。2023北京馬拉松賽後，黃雪梅曾受訪稱，「總有人說我跑馬有天賦，但我至今仍不這麼覺得。我想，最重要的還是堅持和勤奮。每當工作上遇到難題的時候，我會激勵自己，馬拉松都跑下來了，相信這個問題也是可以解決的。」