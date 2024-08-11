梧棲漁港落海！台中女拉船繩海面漂浮　海巡隊馳援救上岸送醫

▲女子疑似有輕生念頭，梧棲漁港墜海。（示意圖／ETtoday資料照）

記者林名揚、劉人豪／台中報導

台中梧棲漁港一名女子，今（11）日凌晨0時許落海，海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所獲報後，派員於港區搜尋，並於梧棲漁港泊區海面上成功尋獲並救起該名女子，即時挽救寶貴性命。

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，11日凌晨0時10分，第三岸巡隊梧棲安檢所人員接獲通報稱，有一女子疑似有輕生念頭，經透過手機定位最後位置於梧棲漁港北堤路上，梧棲安檢所接獲通報後，立即派遣人員於通報位置附近實施巡查，經海巡人員巡查至梧棲港區漁船停泊處時，發現該名女子於漁船船艉海面漂浮，且拉住漁船後舷船繩，海巡人員立即投擲魚雷浮標實施救援，並由90P 救生艇成功將該名女子救援上岸，隨即提供毛毯給予保暖及安撫女子情緒，即時防止悲劇發生；經初步檢查後該名女子無明顯外傷，意識清楚，隨由救護車將該名女子載往醫院就醫。

第三岸巡隊呼籲，民眾應珍惜生命，遭遇困難時可循求各類管道援助；海巡工作除致力於杜絕走私、偷渡、海洋保育及為民服務等各項工作外，對於救生、救難及民眾生命守護亦全時盡力守護，若民眾有需要海巡人員提供協助時，歡迎撥打海巡署「118」免費服務專線，海巡人員將竭誠為民眾服務。

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