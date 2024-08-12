「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

▲歐洲模式未來10天降雨模擬圖，一片紫紅色 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

低壓帶將影響天氣變化，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（12日）指出，周四開始中、南部地區開始一輪降雨，尤其下周一、二降雨達高峰，這波會下滿多天的，要有心理準備。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出歐洲模式未來10天降雨模擬圖，一片紫紅色，相當驚人，並指出其中雨勢主要集中在未來的第6至9天。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周中後期太平洋高氣壓有強勢回歸的趨勢，但在高壓西伸過程中，也會把一部分低壓帶往台灣、中國推，進而帶動一波相當強盛的西南風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周四開始中、南部地區又要開始一輪降雨，尤其下周一、二降雨達高峰，這波會下滿多天的，要有心理準備。預報還有變動調整空間，下周降雨高峰仍有變數，未來幾天繼續觀察，如安排室外活動要注意。

至於近期颱風發展，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來幾天在台灣東方形成的低壓，是否成為颱風還有待觀察，無論是否成颱，也不太會改變這次的雨勢。

中央氣象署指出，今天台灣附近為西南風環境，清晨至上午因西南風與陸風輻合，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後熱對流作用，西半部、花東及各地山區有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。

氣象署說，周二、周三西南風稍減弱，各地大多為多雲，清晨至上午因陸風與環境風輻合，西半部沿海有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨機率。

氣象署表示，周四至周日低壓帶影響，水氣增多，天氣再轉不穩定，南部有局部短暫陣雨或雷雨並有大雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率。