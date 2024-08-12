柯文哲政治獻金講不清　北檢主動分案調查「偽造文書」

▲北檢主動分案調查民眾黨主席柯文哲參選總統的政治獻金申報涉及偽造文書等不法。（資料照／民眾黨提供）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲2024年總統大選政治獻金帳務，連日來遭到質疑帳務不實、支付對象廠商否認收款，甚至延伸出柯文哲妻子陳佩琪自爆，先用兒子名義開公司，等退休後要經營咖啡廳，由於事關社會公益，台北地檢署12日一早由檢察長召開專案會議，決定主動分案調查其中涉及《刑法》偽造文書等罪嫌，全案交由檢肅黑金專組偵辦，尚無特定偵辦對象。

監察院公布2024總統大選各團隊競選經費收支帳目後，外界質疑柯文哲申報近4千萬元「授權金」給木可公關公司，疑似將政治獻金洗進木可，另有3筆共916萬元分別支付尼奧公司、時樂公司的活動與行銷費用，卻被尼奧、時樂否認，表示未收到相關款項，也沒開過相關收款發票，也被質疑涉嫌偽造文書等罪。

台灣基進黨台南市議員李宗霖12日到北檢告發，質疑柯陣營申報的916萬元金流如果真的存在，懷疑柯文哲涉嫌侵占與詐欺的罪行，台南黨部執行長吳依潔則引述柯文哲所說「如果我做的所有事情，都讓法律追究的話，下半輩子都要關在牢裡度過」，吳依潔認為柯文哲A走了他們(指支持者)的捐款，辜負他們的信賴和期待，呼籲檢調單位查清。

國民黨台北市議員鍾小平也告發柯文哲、妻子陳佩琪，以及木可公司負責人李文娟與哥哥李文宗、簽證會計師端木正等5人，涉嫌違反背信、《政治獻金法》、《洗錢防制法》，而且用假資料讓監察院公務員登載不實，也涉嫌偽造文書等罪。鍾小平並指出，讓這樣一個人來做台北市長，台北市民覺得很羞恥。

不過在政治人物出面提告前，台北地檢署已根據連日來的媒體報導、評論，在12日一早就主動出擊，主動分案調查柯文哲總統大選政治獻金申報，是否涉及不法，全案將由號稱天下第一組的北檢忠組檢察官負責偵辦。