　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲政治獻金講不清　北檢主動分案調查「偽造文書」

▲▼民眾黨幕僚幫黨主席柯文哲過生日。（圖／民眾黨提供）

▲北檢主動分案調查民眾黨主席柯文哲參選總統的政治獻金申報涉及偽造文書等不法。（資料照／民眾黨提供）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲2024年總統大選政治獻金帳務，連日來遭到質疑帳務不實、支付對象廠商否認收款，甚至延伸出柯文哲妻子陳佩琪自爆，先用兒子名義開公司，等退休後要經營咖啡廳，由於事關社會公益，台北地檢署12日一早由檢察長召開專案會議，決定主動分案調查其中涉及《刑法》偽造文書等罪嫌，全案交由檢肅黑金專組偵辦，尚無特定偵辦對象。

監察院公布2024總統大選各團隊競選經費收支帳目後，外界質疑柯文哲申報近4千萬元「授權金」給木可公關公司，疑似將政治獻金洗進木可，另有3筆共916萬元分別支付尼奧公司、時樂公司的活動與行銷費用，卻被尼奧、時樂否認，表示未收到相關款項，也沒開過相關收款發票，也被質疑涉嫌偽造文書等罪。

台灣基進黨台南市議員李宗霖12日到北檢告發，質疑柯陣營申報的916萬元金流如果真的存在，懷疑柯文哲涉嫌侵占與詐欺的罪行，台南黨部執行長吳依潔則引述柯文哲所說「如果我做的所有事情，都讓法律追究的話，下半輩子都要關在牢裡度過」，吳依潔認為柯文哲A走了他們(指支持者)的捐款，辜負他們的信賴和期待，呼籲檢調單位查清。

國民黨台北市議員鍾小平也告發柯文哲、妻子陳佩琪，以及木可公司負責人李文娟與哥哥李文宗、簽證會計師端木正等5人，涉嫌違反背信、《政治獻金法》、《洗錢防制法》，而且用假資料讓監察院公務員登載不實，也涉嫌偽造文書等罪。鍾小平並指出，讓這樣一個人來做台北市長，台北市民覺得很羞恥。

不過在政治人物出面提告前，台北地檢署已根據連日來的媒體報導、評論，在12日一早就主動出擊，主動分案調查柯文哲總統大選政治獻金申報，是否涉及不法，全案將由號稱天下第一組的北檢忠組檢察官負責偵辦。

ET快訊
來台遭偷怕！　AV女優田中寧寧怒罵「去死」
快訊／北檢主動分案調查柯文哲！
陳天仁爆劈腿「現身開戰」：窮追不捨辛苦了！　秒刪被截圖
李洋生日快樂！王齊麟碎嘴「要忍受你臉色」　萬人狂刷：好閃
郵局男公款買便當！吃10個月「忘記補回」下場曝
快訊／台股漲逾240點！　台積電漲10元至944
股災逃命潮！　法人說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北2少機車雙載墜5米深橋下溪流　1人骨折爬出呼救

職軍激戰15歲少女！百貨樓梯+殘職廁所愛3回　沒悔意判囚1年

200%暴利他信了！苗栗男慘失320萬　配合警釣出車手

柯文哲政治獻金講不清　北檢主動分案調查「偽造文書」

快訊 ∕ 男登南湖大山高山症發作　空勤直升機清晨飛抵救援送醫

台南娃娃機店爆衝突！金錢糾紛3男互毆　店家忙勸架

基隆民宅火警1死1傷！憲兵現場幫救援　助警消衝屋內找人

柯文哲916萬政治獻金支出遭否認　台灣基進黨北檢提告

汐止資源回收場大火　民眾急報警！消防灌救1小時撲滅

郵局男公款買便當！吃了10個月都「忘記補回」　被抓包下場曝

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲」　律師開砲：小三不安靜一點是在哭屁哭？

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

薯條還沒吃完免煩惱　日皮匠做專用保溫袋

快訊／新北2少機車雙載墜5米深橋下溪流　1人骨折爬出呼救

職軍激戰15歲少女！百貨樓梯+殘職廁所愛3回　沒悔意判囚1年

200%暴利他信了！苗栗男慘失320萬　配合警釣出車手

柯文哲政治獻金講不清　北檢主動分案調查「偽造文書」

快訊 ∕ 男登南湖大山高山症發作　空勤直升機清晨飛抵救援送醫

台南娃娃機店爆衝突！金錢糾紛3男互毆　店家忙勸架

基隆民宅火警1死1傷！憲兵現場幫救援　助警消衝屋內找人

柯文哲916萬政治獻金支出遭否認　台灣基進黨北檢提告

汐止資源回收場大火　民眾急報警！消防灌救1小時撲滅

郵局男公款買便當！吃了10個月都「忘記補回」　被抓包下場曝

快訊／新北2少機車雙載墜5米深橋下溪流　1人骨折爬出呼救

職軍激戰15歲少女！百貨樓梯+殘職廁所愛3回　沒悔意判囚1年

30萬有找！HONDA大改款「Amaze入門房車」測試中　1.5升動力今年見

對流雨彈來襲「降雨熱區曝」　周四起全台濕答答

驚喜！舉重好手陳玟卉奧運休息室貼國旗：台灣才懂的激動

200%暴利他信了！苗栗男慘失320萬　配合警釣出車手

賴清德感性總結奧運　台灣英雄創歷史、全國發揮TEAM TAIWAN精神

妹子租房1年驚知是「凶宅」！　陸房東反嗆：誰家沒死過人

今「郁婷日」！新北3項「交通、文化及體育場館」全民7天免費

柯文哲政治獻金講不清　北檢主動分案調查「偽造文書」

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

不滿遭主管刁難　化工女調製「超濃致癌物」報復

婦慘遇丈夫及子猝逝　獨走淡水河遭救

38周孕婦浴室暈倒大出血不治　相驗結果曝

即／台鐵松山站　旅客入侵鐵軌遭撞

立體停車場機械故障轎車直落B3　駕駛驚魂全身傷

基隆民宅火警1死1傷　違停影響救災

逃逸移工自學施工圖變身「最強小包」

台鐵松山站男子入侵鐵軌　被列車撞亡

「小蜜蜂」年輕化！　藥頭吸收未成年情侶販毒

獨／餐飲大亨爆婚變首現身曝：不想離婚

台南虎爸將小孩拉下機車丟路邊　警兒少通報

台北郵局男公款買便當　吃了10個月忘記補回慘了

更多熱門

相關新聞

政治獻金帳不清　柯文哲挨告3罪

政治獻金帳不清　柯文哲挨告3罪

民眾黨主席柯文哲申報2024年總統大選政治獻金，其中3筆共916萬元活動行銷支出，遭廠商否認收到款項，國民黨台北市議員鍾小平、台灣基進黨台南黨部先後在12日到台北地檢署，告發柯文哲涉嫌違反《政治獻金法》、《刑法》使公務員登載不實、背信等罪。

柯文哲「千萬假帳疑雲」　林智群列4情況：問題都很大

柯文哲「千萬假帳疑雲」　林智群列4情況：問題都很大

3角度看柯文哲「假帳疑雲」　李艷秋：白色自居品格卻沒比較高尚

3角度看柯文哲「假帳疑雲」　李艷秋：白色自居品格卻沒比較高尚

火線人物／陳佩琪提油救火　柯文哲前方吃緊後院又失守

火線人物／陳佩琪提油救火　柯文哲前方吃緊後院又失守

快訊／柯明開記者會談政治獻金疑雲

快訊／柯明開記者會談政治獻金疑雲

關鍵字：

柯文哲政治獻金偽造文書

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

富邦申訴全壘打　聯盟公布懲處

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

湯姆克魯斯從天而降　神勇現身奧運閉幕式

恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

不滿遭主管刁難　化工女調製「超濃致癌物」報復

即／輕颱山神生成！路徑、對台影響曝

台積電2副總砸近800萬加碼　魏哲家接棒後持續敲進

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友

更多

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面