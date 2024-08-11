低壓挾雨彈壓境「下最大時段」曝　明雙北6縣市亮高溫燈號

▲午後熱力作用之下，明日西半部及花東地區有局部大雨發生的機率。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，明（12日）受西南風影響，在午後熱對流作用之下，西半部及花蓮、台東地區有短暫陣雨或雷雨，山區有大雨發生機率，周四起低壓帶影響，水氣增多，南部不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區可能有局部大雨發生，民眾須留意。

氣象署今下午5時35分針對6縣市發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，明日中午前後苗栗縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、桃園市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，請注意。

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▲明（12日）高溫資訊圖。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員林定宜說，明天持續受到西南風影響，清晨西南風跟陸風輻合作用，中南部有短暫雷陣雨，中午過後熱對流作用，西半部、花東及各地山區都有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨發生的機率，山區也會有局部大雨發生。

他表示，周二、周三西南風稍微減弱，各地多雲到晴，清晨到上午陸風跟環境風輻合，中南部沿海地區有零星陣雨，午後各地山區有局部大雨發生的機率，但雨勢較小。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，周四到周日台灣附近受到低壓帶影響，水氣增多，南部不定時有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨發生機率，其他地區在午後斷斷續續有較大的雷雨發生，周四以後的天氣較不穩定。

溫度方面，林定宜表示，明日各地高溫普遍32至36度，台北市、桃園、苗栗及花東地區可能有36度以上高溫，沒下雨時仍悶熱，周四起低壓帶影響且水氣增加，溫度略降。

▲未來一周天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

林定宜提到，目前輕度颱風「瑪莉亞」位於台北的東北方海面約2530公里，朝日本東北方向移動，對台灣沒有直接影響。編號第7號熱帶性低氣壓則位於日本東南方約3300公里海面上，距離台灣更遠，預估朝日本方向移動，對台灣亦無影響。