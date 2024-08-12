陝西北洛河出現30年來最大洪水　撤離近2萬人

▲陜西北洛河發生1994年以來最大洪水。（圖／翻攝自YouTube／青蜂俠）



文／中央社

受連日暴雨影響，流經中國陝西省境內的北洛河出現自1994年以來最大洪水，截至11日早8時，陝西省渭南市大荔、蒲城兩縣有近2萬人撤離。

據中國水利部微信公眾號消息，北洛河下游幹流控制站狀頭觀測站（陜西渭南）10日中午12時45分洪峰水位 371.71公尺，當時流量每秒3530立方公尺，是1933年有觀測資料以來第3位，歷史最大流量為1994年9月測得每秒6280立方公尺。

10日晚上9時回落至每秒1190立方公尺，預計北洛河下游將發生超過警戒流量以上洪水，洪峰正在蒲城、大荔區間緩慢演進，其他河流均在警戒水位以下運行。

截至11日早上8時，渭南市大荔、蒲城兩縣共撤離1萬8745人，沿河各縣區並加密河道巡堤查險，對重點堤防鋪設彩條布，並預先備妥機械設備。

中國水利部10日向陜西省發出通知，要求做好北洛河堤防及朝邑圍堤巡查防守和人員轉移安置等工作，並緊急派出工作組趕赴北洛河洪水防禦一線指導工作。

陜西省水利廳10日增派工作組、專家組赴一線督導洪水防禦，調度上游林家村、馮家山、金盆、張家山等水庫調蓄錯峰，商請水利部黃河委員會對三門峽水庫提前敞泄調度，發布2期主要江河洪水預警。