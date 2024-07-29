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凱米肆虐！湖南湘潭涓水兩處決堤　疏散超4000人

▲▼湖南湘潭涓水兩處决堤，疏散近4000人。（圖／翻攝自新華社）

▲湖南湘潭涓水兩處決堤，疏散超4000人。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

受凱米颱風殘餘環流影響，湖南湘潭涓水7月28日有兩處發生決堤險情，分別位於湘潭縣花石鎮龍潭村，以及湘潭縣易俗河鎮郭家橋新塘村。其中新塘村的決口已擴至77公尺，暫無傷亡。據《極目新聞》報導，新塘村一名幹部晚上稱，村內還有部份村民未被轉移。同日省內衡陽市也因暴雨致山泥傾瀉，有民宿酒店被掩埋，至少15死6傷。

新塘村決口77公尺　轉移逾3832人

受降雨影響，湖南省湘潭縣涓水（為湘江一級支流）發生自1972年有實測資料以來最大洪水，湘潭縣易俗河鎮郭家橋新塘村涓水四新堤段於7月28日晚間發生決口險情。

湘江一級支流涓水超出歷史最高水位。四新堤河水漫堤之後，昨晚8時許出現40公尺決口，影響新塘村、新虎村的村民安全。到今天淩晨，決口已擴大至77公尺，垸內外水位基本持平，流速減緩。到今早時許，受影響的兩條村3832人已疏散，暫時未有傷亡報告。

當局把4間學校作為臨時安置點，為群眾提供飲用水、食品等基本生活物資和基本醫療保障。4個安置點暫時共收容183人，另外3600多人投靠親友。

龍潭村決口10多公尺　800人被疏散

28日下午6時40分，湘潭縣花石鎮龍潭村柳樹灣位置的涓水堤壩，也出現10多公尺長決口。目前需疏散的800人，已經全部安全轉移安置，無人員傷亡。

公開資料顯示，涓水是湘江的一級支流，在湘潭縣境內流程57公里，流經湘潭縣7個鄉鎮，也是湘潭市儲備水源。

另外，湖南省衡陽市同日因強降雨引發山泥傾瀉，一間民宿酒店內21人被埋。截至當晚7時28分，現場救援工作結束，共搜救出21人，其中15人遇難，6人受傷。

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