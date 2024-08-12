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鬼門開禁忌多！上班族小心鬼影重重　測你最容易遇到哪種「鬼」

消費中心／綜合報導

農曆7月鬼門開禁忌多，夜晚外出、結婚、河邊海邊水上活動都要避免，就是擔心被在人間飄蕩的孤魂野鬼纏身，鬼可怕！但更讓人最害怕的是生活中形形色色的「人間鬼」，一不注意不是害你血壓飆高、就是準時下班無望，這些老是纏人的「纏人鬼」、不停嘮叨的「碎唸鬼」、表裡不一的「雙面鬼」，或是暗中算計的「心機鬼」在生活、職場上處處可見，透過接下來的有趣心理測驗，來看看你最近可能遇到哪種「鬼」吧！

心理測驗：揭曉你生活中的鬼怪！

驚！都市傳說都是真的～測出的纏人鬼、碎唸鬼、雙面鬼、心機鬼全是真正讓人頭疼的「鬼」！碰到這些「鬼」的時候，尋找放鬆和療癒法才是最有效的驅鬼妙招，快來看十六茶推出的鬼月限定「什麼鬼都能療劇場」，教你如何輕鬆與鬼和平共處。

「纏人鬼」常在下班前五分鐘突襲，化身為不懂時間觀念的主管、客戶，用各種方式纏住期待即將解脫的社畜們。上班族最怕攔截下班的纏人鬼「每次看到時鐘指向下班時間，我的心就會狂跳，深怕纏人鬼突然現身」，當「纏人鬼」準備發難時，請他喝瓶十六茶，清新的茶香和１６種天然食穀的好味道，立刻能讓「纏人鬼」神魂顛倒，好喝到暫時忘了糾纏。

 而「碎唸鬼」則無處不在，化身為嘮叨的親友，用連珠炮般的碎唸摧毀受害者的心理防線，像是忙了一天回到家裡，另一半簡直是碎唸鬼附體，連回家時間、電話訊息漏接沒回都要唸到你耳朵長繭！

面對「碎唸鬼」時，十六茶的豆乳奶茶就是剋星中的剋星，將十六茶與豆漿、牛奶完美比例融合，入口香醇絲滑、香濃不甜膩，每一口都是一場味蕾的療癒之旅～輕鬆堵住「碎唸鬼」的嘴，好喝到讓他忘了嘴。

管他什麼鬼喝一口都能輕鬆療癒，面對生活中那些讓人頭疼的“鬼”，十六茶的清香回甘好味，讓人鬼都愛不釋手！其豐富的16種天然食穀成分，簡單一瓶飽含滿滿心意，讓你在普渡時表達誠意十足又省時省力。零咖啡因讓所有鬼鬼們也能好好睡覺不作亂。中元節普渡必拜十六茶，管它什麼鬼都能療癒，事事十六茶，事事有保庇！

十六茶,16種天然食穀,澎拜（圖／業者提供）
 

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