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女權團體自己歧視女性　酸林郁婷「男生才長得高」被全場轟低能言論

▲▼台灣拳后林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

▲台灣拳后林郁婷拿下金牌後，仍有團體拿性別爭議攻擊她。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷11日出戰巴黎奧運女子57公斤級決賽，最終以5比0壓倒性優勢擊敗波蘭選手拿下金牌，然而賽後卻有英國女權團體Fair Play For Women拿「性別爭議」繼續攻擊林郁婷，指稱林郁婷是男生才長得高，不過貼文曝光後立刻遭各國網友砲轟，指責女權團體竟發表歧視女性言論。

▲▼英女權團體稱林郁婷是男生「才長得高」 網轟低能發言歧視女性。（圖／翻攝自X/Fair Play For Women）

▲英國女權團體11日在X發文，稱林郁婷是男生才長得高，貼文遭大量網友砲轟。（圖／翻攝自X/Fair Play For Women）

英國女權團體Fair Play For Women在林郁婷奪金後，先是在X平台發文指責國際奧會讓「男性拳擊手」贏得奧運女性賽事冠軍，接著又說「這個結果是必然的，連賽評都說『林郁婷（身高175公分）在這個量級太高了』，當然了，（因為）林郁婷是男的，身高優勢就是男性的特徵！」

Fair Play For Women貼文曝光後，立刻遭到各國網友瘋狂撻伐，有人說「看似幫女性說話，其實是歧視女性」、「你的意思是，身高超過175公分的女性都是男生嗎」、「好久沒看到這麼低能的發言了」、「簡直太愚蠢了，我可憐你」、「你要不要看看自己說了什麼可笑的訊息，讀書並不犯法唉」。

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