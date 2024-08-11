幕後／林郁婷遭惡意圍剿不排除中俄協同　國安單位已鎖定異常帳號

▲台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

台灣拳擊好手林郁婷11日在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰中，以5：0擊敗波蘭女拳手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），摘下台灣拳擊史上第一面金牌。不過，過去這段期間，林郁婷深陷國際等級的性別歧視言論的圍剿，國安單位不敢掉以輕心，目前雖尚未有直接證據，但已在追蹤並觀察這波網路訊息戰中，不排除有「中俄」的協同作為，且已鎖定相關高度可疑的異常帳號。

林郁婷的性別歧視事件，是國際拳總（IBA）發動所掀起，特別是英國作家J.K.羅琳（J.K. Rowling）推波助瀾，針對林郁婷、克莉芙（Imane Khelif）後，此事件變成國際矚目的焦點。不過，經過訊息的爬梳後，國安單位是有警覺，背後操作的勢力，可能有些蹊蹺。

初步，各界顯而易見的是，阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙變成歐洲及親俄陣營的攻擊目標；接著，俄羅斯駐聯合國副常任代表紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）在聯合國安理會上，以影射方式指控林郁婷的性別問題。

我國的國安官員表示，目前還沒有直接證據可以證明，中國跟俄國在這一波網路訊息佔中有協同作為，但是中俄在裂解區域穩定的目標上，確實是有共同利益的。因此，他們並不會排除兩方在操作上的默契，或是其他各種可能，還需要情報單位持續觀察跟了解，但現階段已有掌握「不尋常」且極可疑的帳號。

進一步就可公開情資的爬梳與整理，國安單位大致將林郁婷被國際級網路攻擊的手段，整理成三大部分，分別為：「未戰先唱衰」、「吹捧中國選手」，以及「啟動人身攻擊」。

首先，在「未戰先唱衰」方面，國安單位在公開情資上，發現網路上出現許多異常發文，內容聚焦在抨擊國家隊表現，且發文內容重複性極高。舉例來說，好比指稱香港已經拿下2面金牌、中華台北0面獎牌誰要負責、少子化讓台灣體育環境變差、賴清德應該下台負責、以後只參加亞洲地區辦的奧運就好了等推文內容。

同時，訊息戰主軸也環繞在「吹捧中國選手」，此手法國安單位定調為「踩台推中」，好比批評台灣是東亞之恥、塔綠班出不了全紅嬋、 沒有中國奧運辦不起來、美國金牌不如中國等推文。

最後，則是進行「人身攻擊」，好比台灣羽球好手戴資穎落敗，就有慶祝推文，而J.K.羅琳對林郁婷的攻擊，PTT上則以「問卦」方式推波助瀾，好比「林郁婷是生理男是不爭的事實吧」、「XY染色體的林郁婷為什麼打輸男生」、「林郁婷到底是跨性別男還是女人」、「說林郁婷是女生的人可以娶她嗎」等。

針對上述三大部分，國安單位發現推文的帳號有幾個特點，包括「發文時間重疊性高」、「內容重複性高」，以及「多為可疑帳號」，這些帳號大部分是長時間沒有使用，發文頻率極低，但是在奧運開幕之後，突然開始異常高頻率的發文。因此，這些帳號早已被國安單位鎖定，後續會進行追蹤跟爬梳。

這部分是安全情治單位，可公開情資的追蹤作為。至於在行政體系的外交手段上，我國外交部是公開發表聲明譴責相關國家及不實言論；而美國方面，也透過美國在台協會（AIT）以社群公開祝賀林郁婷奪下金牌，某個程度上也是傳達支持立場與態度。

在法律戰的層面，總統賴清德已經下令體育署，透過實際的法律行動，表達對台灣選手的支持，並委請律師發出警告信函，提醒IBA揭露林郁婷的個人醫療隱私與資訊乃非法行為；在賽事落幕之後，相關單位也會跟選手、律師及國際奧會討論，如何就IBA進行提告，正式啟動法律戰。

▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

