賴清德視訊問「為何背起教練？」　林郁婷：場下有他扛下一切

▲總統賴清德與林郁婷視訊通話。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德於11日下午，分別與為台灣贏下首面拳擊金牌、摘下銅牌的我國拳擊好手林郁婷、陳念琴遠洋視訊，恭喜她們為台灣奪牌，為台灣拳擊史寫下新篇章。在視訊過程中，賴清德詢問林郁婷，為何要把教練背起來？林郁婷說，是想感謝教練，在場上的事可以自己解決，但是場下還好有教練，幫她扛下一切，所以覺得比完賽、獲得榮耀，把教練舉起來，「我覺得可以代替教練承擔這個重任、這個責任」。

賴清德在視訊中跟林郁婷說，恭喜她榮獲奧運拳擊金牌，這是我國第一面，非常不容易，同時代表國家跟人民，感謝她為國爭光。賴清德也關心她現在整體狀況怎麼樣，林郁婷則回說，「現在整個情況很棒，因為我們現在在大使館，然後大使在我旁邊，然後署長也在我旁邊。」

賴清德接著說，特別要再度肯定林郁婷，真的非常不容易，在這麼大的壓力之下，每一場都5比0，「哇！我們看了都非常非常的振奮，妳也委屈了」。林郁婷則回說，因為知道有國人，還有總統在後面給她當支持跟後盾。

賴清德也好奇，有幾個事情看了很感動，在擂台上面，跟教練用拳捶這個擂台，這有什麼特別的意義嗎？林郁婷說，就是要感謝這個擂台成就了我們，然後讓我們可以用雙拳讓世界看見台灣，她覺得這是對於我們來說，意義非常重大的，所以我們要好好的感謝這個擂台、這個舞台。

賴清德則說，他感受到傳達的一個訊息是感恩，大家在擂台上面公平競爭，什麼事情、什麼口水，都在擂台上用實力解決。他認為，離開了擂台，什麼事情都不再談起，那也用擊拳感謝擂台提供了機會，讓大家可以發揮我們的理想。

賴清德也好奇問林郁婷，「怎麼會想到背教練？我看沒有一個國家的選手這樣子做。」林郁婷說，因為要與眾不同啊，她也是想要感謝教練，就是在場上的事情我可以自己解決，但是場下還好有教練，幫她扛下來一切，所以覺得比完賽、獲得這個榮耀，把教練舉起來，覺得她可以代替教練承擔這個重任、這個責任。

至於林郁婷未來的打算，林郁婷說，目前就是先規劃看教練能不能先讓她放幾天假，然後好好的整理一下思緒，畢竟這一路走來真的是太不容易了，想要感謝的人太多了，想要做的事情也很多，所以想說好好的休息、計劃一下。

賴清德接著問，「未來聽說妳要投入公益，是嗎？反霸凌這個事情？」林郁婷說，不僅是反霸凌，就是只要是公益，都會想要去多多的推廣，因為就是覺得可以幫助更多人，這就是我想要做的事情。

賴清德還分享，自己跟林郁婷的共同點，他開玩笑地說，「不是頭髮中分，因為妳是偏分，我也沒有在打拳擊，我們的共通點是我們都喜歡吃甜食，喜歡吃珍珠奶茶是吧？」林郁婷笑說，對沒錯，但礙於量級體重控制，所以即使再喜歡也是要克制。