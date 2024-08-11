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2024下半年大破財！4星座恐「窮神纏身」　牡羊、雙子應謹慎投資

▲▼錢包、沒錢、窮、月光族示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲命理師點名「4星座」，2024下半年應小心處理財務問題，以免遭窮神纏身。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

2024年已經過去一半，轉眼間已快來到8月中旬，隨著星象的轉變，有些星座可能面臨財務上的挑戰。對此，塔羅牌老師艾菲爾就點名4星座，無論是因為債務問題擴大，還是意外事故而財損，都需要特別小心自己的財務管理，以避免更大的損失，進而擺脫窮神纏身的困境。

牡羊座

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牡羊座在2024下半年雖然有不錯的意外之財，但也有可能由於粗心大意而遭遇財務損失，尤其這段時間更容易做出不經思考的財務決定，導致資金流失。因此，無論是錯誤的投資決策，或是疏忽大意的財務管理，都可能造成經濟上的困境，應該要格外小心，學會謹慎處理財務問題，以免窮神纏身。

摩羯座

摩羯座在下半年可能會面臨債務擴大的問題，雖然他們一向注重財務管理，但在這段時間裡，債務問題可能會因為一些意外的開銷，或未能如期償還的貸款而變得更複雜。因此，摩羯座應該避免陷入債務陷阱，及時制定還款計劃，防止情況進一步惡化，若是深陷債務的泥潭，將難以擺脫窮神的糾纏。

金牛座

金牛座即使一向注重穩定和安全，在2024下半年可能因意外事件而造成財務損失，例如交通意外、健康問題，甚至是自然災害等等，讓他們的財務狀況變得不穩定，因此要格外警惕周圍的變化，為意外事件做好準備，以減少財務損失，避免窮神纏身的情況發生。

雙子座

雙子座由於性格上的多變和對新鮮事物的好奇心，在下半年可能因投資失誤而面臨財務困境，諸如容易受一些看似有潛力的投資項目吸引，但實際上這些項目可能不如預期。雙子座下半年在投資上的運氣不佳，可能會在衝動之下做出錯誤的決策，導致資金的快速消耗，因此應該保持冷靜和謹慎，避免盲目跟風，以免深陷財務危機。

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