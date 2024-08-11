林郁婷挺過性別風波奪金　媽媽淚喊想抱女兒：她請我放心等捷報

▲林郁婷媽媽看到女兒奪金淚崩。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

挺過性別風波壓力，「台灣拳后」林郁婷台灣時間11日凌晨在女子57公斤級賽事與波蘭女將塞琳梅塔（Julia Szeremeta）交手，最終以3比0勝出，替台灣拳擊史上搶下首面奧運金牌。林郁婷媽媽看到女兒奪金當下激動泛淚，會後受訪時表示，真的很感動，林郁婷從小就有奧運夢，一路的辛苦跟挫折都挺過去，等林郁婷回來要好好擁抱她。

林郁婷日前遭國際拳總質疑性別不符參賽資格，甚至連哈利波特作者JK羅琳（J.K. Rowling）也在網路上抨擊林郁婷的性別爭議，不過國際奧會則強調，林郁婷確實具參賽資格，讓林郁婷頂住性別爭議的壓力。

而林郁婷也不負重望，以連3場5比0完勝之姿挺進巴黎奧運金牌戰，今日凌晨與波蘭20歲小將塞雷梅塔爭奪女子57公斤級金牌，林郁婷進場獲得極大的歡呼聲，首回合獲得5個10分，次回合又是5個10分，第3回合持續保有優勢，打到對手濺血，最終林郁婷5比0勝出，替中華代表團搶下本屆第2金，也是台灣拳擊史上首面奧運金牌。

林郁婷媽媽說，自己剛剛感動到流淚，但也要打起精神，看到女兒這麼辛苦，能堅持到現在很不容易，真的很驕傲，因為她不僅只是承諾，而是確實辦到！

針對林郁婷日前遭國際拳總質疑性別不符參賽資格，林郁婷媽媽透露，「她有傳LINE叫我把社群都關掉，會好好備戰，要我放心等好消息，結果她真的做到了！」

