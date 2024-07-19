女買家撒嬌甜喊「哥哥好」　他寄出1500元包裹成自滅鐵證

記者黃翊婷／綜合報導

顏姓男子去年在社群平台發文，暗示自己有在經營販售毒品咖啡包，不久之後便與一名女買家搭上線，對方甜喊「哥哥好」，聲稱要買3包嘗試一下，約定價格為1500元；接著他便依約寄出包裹，沒想到該名女買家竟是警察假扮的。雲林地院法官審理之後，依販賣第二級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，判處顏男有期徒刑2年9個月。

▲顏男寄送裝有毒品咖啡包的包裹給買家，自己把「證據」交到警方手上。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，顏男去年1月間在社群平台X（前身為推特）公開發文，內容包含「現煮時」、「增加新菜色」、「通通約起來」等等，暗示自己有在經營販售毒品咖啡包。

警員執行網路巡邏時發現異狀，於是佯裝成買家透過微信與顏男聯繫，一開始聊天便撒嬌甜喊「哥哥好」，並在聊天過程中使用扶臉、臉紅等貼圖，降低顏男的戒心，最後假裝要先買3包嘗試一下，雙方談妥價格為1500元。

顏男收到匯款通知之後，就前往超商寄出包裹。警員隨即在包裹到貨之後前往領取，一打開果然發現裡面有3包毒品咖啡包，進而循線追查，成功逮捕顏男。

顏男在法院準備程序期間坦承，販毒是為了賺取價差。雲林地院法官認為，顏男過去有施用毒品、過失傷害、侵占、持有毒品、販賣毒品未遂等前科，如今再犯，顯然不知悔改，考量到他已經坦承犯行，犯後態度尚可，加上販賣的毒品並未真正流入市面，最終依販賣第二級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，累犯，判處有期徒刑2年9個月，全案仍可上訴。