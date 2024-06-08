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社會 社會焦點 保障人權

出租帳號1天2500元　她吐槽「怎麼可能」仍答應！下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

女子小涵（化名）透過臉書社團找工作，有人介紹出租網購平台帳號1天可以賺2500元，但必須提供金融帳戶，她雖然提出質疑「怎麼可能有這麼好的事」、「你的對白怎麼感覺好SOP」，最後卻還是答應了，結果掉入詐團陷阱，因而吃上官司。雲林地院法官審理之後，依一般洗錢罪判處小涵有期徒刑7個月，併科罰金6萬元。

女生,女性,OL,職場,工作,手機（示意圖／CFP）

▲小涵將自己的帳戶提供給詐團使用，導致8人受害。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小涵在判決書中主張，她一開始是透過臉書社團找工作，有人主動詢問是否願意出租網購平台帳號，但必須提供金融帳戶，當時有覺得怪怪的，後來對方說是因為往來金流太大，擔心被銀行監管，才會需要她提供帳戶，「我那時候沒有想到他為什麼會怕被監管」；此外，她還強調自己平時有看新聞報導，因為對方開出的價錢低於行情，所以沒有多加懷疑，「我知道租借帳戶會有什麼問題，我不可能在我知道這些情形下還將帳戶出借」。

而在小涵與「客服人員」的對話紀錄中，她也多次提出質疑，包含「網購帳號你們也可以自己開啊，為什麼要租」、「怎麼可能有這麼好的事，租帳戶給你，我們人都不用去，一天給2500元」、「你的對白怎麼感覺好SOP」、「薪水是其次，主要是怕被拿去洗錢」。

雲林地院法官認為，從雙方對話可知，小涵在洽談過中已經對「客服人員」要求提供身分資料、金融帳戶的真實目的有所懷疑，而且她過去有詐欺前科，應當知道將金融帳戶提供給陌生人，可能會被用於財產犯罪，卻還是為了利益答應，主觀上顯然具有幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意。

最終，法官沒有採信小涵的說詞，並依《洗錢防制法》第14條第1項之一般洗錢罪，判處她有期徒刑7個月，併科罰金6萬元，罰金部分得易服勞役60日，全案仍可上訴。

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