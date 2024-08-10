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牛郎織女星距離多遠？近3成人答錯　教育部解答：搭機要1800萬年

▲▼牛郎星與織女星有多遠？教育部解答。（圖／翻攝教育部Line）

▲牛郎星與織女星有多遠？教育部解答搭飛機要1800萬年。（圖／翻攝教育部Line）

記者許敏溶／台北報導

今（10日）是農曆七夕情人節，牛郎與織女的傳說幾乎是家喻戶曉的故事。教育部也應景進行科普，在Line上分享一張「關於愛情的距離」文章，並出題詢問「牛郎星與織女星到底有多遠」，結果有近3成民眾答錯。根據解答，牛郎織女星距離15光年，搭飛機要1800萬年才能相會，浪漫的傳說，現實卻很遙遠。

今天是農曆7月7日，也是中國的七夕情人節。根據教育部國語辭典註釋，七夕夜晚，相傳為天上牛郎織女一年一度相會時刻，後世以此日為情人節。婦女會在此日於庭院中陳列瓜果祭拜，並穿七孔針以向織女乞求巧藝。

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不過，教育部則是趁此機會進行科普教育，在Line上PO出一張「關於愛情的距離」文章，並出題詢問「牛郎星與織女星到底有多遠？」選項為「搭飛機要飛500萬年」與「搭飛機要1800萬年」，答案是「1800萬年」，結果高達73％答對，僅27％答錯。

▲▼牛郎星與織女星有多遠？教育部解答。（圖／翻攝教育部Line）

▲▼牛郎星與織女星有多遠？教育部解答。（圖／翻攝教育部Line）

▲▼牛郎星與織女星有多遠？教育部解答。（圖／翻攝教育部Line）

教育部Line小編也隨後說明，牛郎星與織女星隔著銀河相望，月光使得銀河光芒變淡，形成鵲橋，讓情人們終能相會。但「浪漫的傳說，現實卻很遙遠」，若是牛郎現在搭飛機出發，要1800萬年才能抵達織女星。最後註解是，兩顆心只要聚在一起，不論距離多遠都是真愛，最後還祝大家七夕情人節快樂。

台北市立天文館指出，牛郎織女七夕相會只是個神話，根據現代天文學的研究發現，牛郎與織女星相距超過15光年，若真要見上一面，換算距離，搭飛機也要飛1800萬年才能相會，所以牛郎織女一直都是「異地戀」。

台北天文館表示，今天七夕傍晚19時，更逢十年未遇的「月掩角宿一」，台北天文館將從18時50分起在YouTube頻道「七夕特別節目」中直播這難得一見的天象，更歡迎親臨天文館免費參加由知名演奏家擔綱演出的「七夕浪漫弦樂四重奏」音樂會，並透過望遠鏡觀賞牛郎、織女星，現場同步觀看直播節目等。

▲▼牛郎星與織女星有多遠？教育部解答。（圖／翻攝教育部Line）

▲牛郎星與織女星有多遠？教育部解答。（圖／翻攝教育部Line）

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