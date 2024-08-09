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歷經29天！桃園綠捷管冪工程　首支基準管穿越桃園大圳推進到達

▲桃園綠捷管冪工程首支基準管推進到達

▲推進初期。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線工程為了不影響桃園大圳灌排及結構安全，並且讓施工期程能夠順利，首次採用管冪工法的第一支基準管，於歷經29天後於近日已經穿越大圳，而且精準推進至預定的位置。市府捷工局9日表示，若未來面臨相同的複合地層（卵礫石層、砂層及軟質砂岩）時，可以立即克服，有利交通運輸建設推展。

▲桃園綠捷管冪工程首支基準管推進到達

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▲機頭吊起。（圖／捷工局提供）

捷運工程局劉慶豐局長表示，施工推進途中，經過複雜的複合式地層，包含卵礫石層、砂層及軟質砂岩，過程需因應不同的地層不斷調配掘進機的泥水濃度配比，此次管冪工法的成功應用，展現專業技術和精確的施工計畫。

劉慶豐強調，未來將繼續秉持安全第一、品質至上的原則，確保每一個施工環節都嚴格按照標準進行，力爭如期如質完成綠線建設。期許持續提升施工技術和管理水準，為市民提供更加便捷的公共交通服務，促進城市發展與市民生活品質的提升。

▲桃園綠捷管冪工程首支基準管推進到達

▲掘進機掘進前。（圖／捷工局提供）

捷工局指出，施工過程，為了全面掌控、即時因應，工程團隊除引進最新的管冪推進設備，並採用了多項安全監控措施，包括即時監測推進過程中鋼管相對位置，確保每一步施工都在可控範圍內進行。這一成功經驗，為未來其他重大基礎設施建設提供了寶貴的參考。

捷運工程局表示，桃園大圳對農業灌溉扮演相當重要的角色，經過專業團隊討論與設計，施工團隊決定採用管冪工法。這項工法不需要大規模挖掘地面的地下管線施工技術，能有效減少對地面交通和環境的影響，並顯著降低施工風險。

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