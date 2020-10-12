桃園綠捷施工大潤發申請設置穿越公園臨時通道　居民反彈

▲桃園綠捷施工，大潤發申請設置穿越公園臨時通道，引發居民反彈。（圖／陳姓里民提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線工程目前於八德區全面施展，大潤發桃園八德店月前，以綠捷工程進行至該賣場前道路，致縮減車道，恐造成介壽路二段營業出入口阻塞為由，向市府申請於大和路與桃拾街路口，設置穿越和盛公園臨時通道，引發週邊居民反彈，12日拉白條抗議。市府養工處重視民意，將建請大潤發先行運用內部空間作為調整通道。

▲桃園綠捷施工，大潤發申請設置穿越公園臨時通道，引發居民反彈。（圖／陳姓里民提供）

八德區大和里民羅文優、朱添金等人，12日於和盛公園拉舉寫著「堅決反對破壞公園設置車道」的抗議布條，並指出大潤發因綠捷工程施工到該賣場前道路，申請的汽車便道的路線，不但破壞原有公園，而且因為疏散車流的車道太短，反而會造成附近交通混亂。里民們認為，大潤發後方也有進出空間，請他們運用自己空間，不用破壞公園也比較不會交通阻塞。

對於大和里民的抗議，市府養工處經現場會勘後表示，捷運工程局施工至上述路段時，全部影響實際為7日，其餘施工時間為局部影響，該案尚需進行交通影響評估，且週邊居民強烈反對，因此將建請大潤發公司先行運用內部空間作為調整通道。

桃園捷運綠線是桃園市首座自主興建的捷運，全長27.8公里，總經費約982.64億元，行經八德、桃園、蘆竹、大園等21座車站，由於目前綠捷工程全面施展，也使沿線進入交通黑暗期。

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