　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

阿伯代父職一路照顧陪伴　埔榮養樂居住民以新建視訊系統道謝祝福

▲埔榮養樂居舉辦父親節特別企劃活動，讓住民阿德像情同生父的阿伯道謝祝福。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮養樂居舉辦父親節特別企劃活動，讓住民阿德像情同生父的阿伯道謝祝福。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

男子「阿德」自小父母離異，爸爸病逝後則由阿伯及阿公照顧，後因意外腦傷，在108年由阿伯協助入住臺中榮民總醫院埔里分院附設護理之家（養樂居），每當阿德有需要時也總是風雨無阻立刻現身；機構也特別安排在父親節當天，透過新建置的智慧科技視訊系統，讓阿德與阿伯視訊，並大聲說出「父親節快樂」。

養樂居指出，阿德入住時只能臥床、無法起身下床活動，身上還置有氧氣、鼻胃管、導尿管，在其專業團隊照顧下復健成功，讓他可以簡易的口語表達及自行的輪椅活動；而每次情同生父的阿伯出現時，阿德總是非常開心激動，卻因傷病導致表達能力不如正常人，無法把握機會道謝、說愛，在阿伯離開後總感到沮喪。同仁心中也感到不捨。

▲埔榮養樂居舉辦父親節特別企劃活動。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮養樂居舉辦父親節特別企劃活動。（圖／台中榮總埔里分院提供）

養樂居同仁觀察到阿德的狀況後也感到不捨，因此安排父親節特別企畫活動，讓阿德在智慧科技視訊系統上對阿伯表達想念和感謝，並製作了影片給伯侄倆留念。

養樂居表示，感謝機構內的父親長輩們，用一輩子的努力奉獻給家庭，讓孩子們長大並成家立業；今年護家獲國家衛生研究院「推動智慧科技應用於高齡照顧」機構導入計畫，建置智慧科技視訊系統，讓住民可與家屬做一對一的即時視訊，也鼓勵子女們「愛要及時」，勇敢大方表達對父親的愛。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
吳鳳土耳其話「拍片聲援林郁婷」：她是女生
快訊／震撼彈！羅時豐突發聲明「78萬YT頻道影片全下架」
水煮蛋怎煮才不會黏殼？　內行教0失敗妙招
快訊／北市騎士被包夾　無生命跡象
日本規模5.3地震　氣象廳：與南海海槽大地震無關
Karina「連續震胸」辣爆了！　aespa：台北MY最會唱
奧運選手下海OnlyFans「賣肉」　照片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

阿伯代父職一路照顧陪伴　埔榮養樂居住民以新建視訊系統道謝祝福

桃園平鎮環南地下道車道將封閉　黃敬平籲車輛分流配套

肉品專家跨界聯手職人　月餅、烤肉打造台灣中秋味

桃園三大青創基地啟動年度招募　打造「創業一條龍」服務

2024綠點子國際發明設計賽嘉藥登場　7國167件作品競逐最高榮耀

展現國家重視影視產業政策決心　行政院副院長鄭麗君視察台南岸內影視基地

國寶級繪師顏振發駐園藍晒圖文創園區　開啟雙向文化創意新動能

台南市勞工局青少年職涯規劃研習營圓滿落幕　青年受益良多有助未來職涯規劃

嘉市道安宣導小小警察登場　首創「3D地景模擬道路地圖」

1至7月大型車交通事255件19人亡　屏縣警局連3天違規取締專案

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

外國選手跪求台灣珍奶徽章 擊劍王子陳弈通出手助圓夢！

用2萬多水平儀幫女友剪髮　男友順利修剪！成果超自然

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

阿伯代父職一路照顧陪伴　埔榮養樂居住民以新建視訊系統道謝祝福

桃園平鎮環南地下道車道將封閉　黃敬平籲車輛分流配套

肉品專家跨界聯手職人　月餅、烤肉打造台灣中秋味

桃園三大青創基地啟動年度招募　打造「創業一條龍」服務

2024綠點子國際發明設計賽嘉藥登場　7國167件作品競逐最高榮耀

展現國家重視影視產業政策決心　行政院副院長鄭麗君視察台南岸內影視基地

國寶級繪師顏振發駐園藍晒圖文創園區　開啟雙向文化創意新動能

台南市勞工局青少年職涯規劃研習營圓滿落幕　青年受益良多有助未來職涯規劃

嘉市道安宣導小小警察登場　首創「3D地景模擬道路地圖」

1至7月大型車交通事255件19人亡　屏縣警局連3天違規取締專案

陳詩媛「管制區接機」挨轟高調道歉　王齊麟35字心疼發聲

因美技獲選MVP嚇一跳　拿莫・伊漾撈球壓抑小吼「葉總說要低調」

40歲沒爸媽、朋友…驚見誤一生初戀男友當總經理　她嘆為什麼？

直擊／台上闖入不速之客！aespa安可崩潰尖叫竄逃　寧寧：別殺牠 

震撼彈！羅時豐突發聲明「78萬YT頻道影片全下架」　網錯愕：蛤？

吳鳳土耳其話「拍片聲援林郁婷」！　心疼喊：她是女生

三重碧華國中爆滿！在地國小畢業生讀不到　教育局：評估建新大樓

《餘生一年的我，與可活半年的妳相遇》獲高分評價　注定悲傷結局逼哭影迷

體操天后拜爾絲山羊項鍊象徵史上最棒　名牌手鍊、巨鑽婚戒齊放閃

陳怡叡曬泳裝辣照！反差淡妝加「超兇事業線」掀網暴動：太犯規

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

地方熱門新聞

魚池鄉103歲人瑞黃明枝獲選模範父親

陳亭妃召開台南安南區、北區治水總檢討座談會

埔榮推銀髮族專屬優格果凍、優格蛋沙拉土司食譜

高雄屁孩爬進冷藏櫃！好市多回應了

桃園月眉濕地生態豐富　白鼻心家族現蹤跡

奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》最後兩週晚上加場

安平運河觀光船業者發現幼童落水奮勇救人送醫

一周開1家！馬祖奶茶慶5門市開幕　厚奶茶買1送1

避免消費糾紛確保權益三思而後行

嘉義水上基地開放　停車預約半小時額滿民眾崩潰　

台南24日起10區單向2車道開放機車不強制二段式左轉

弱勢孩子學習不中斷　企業家鍾文智捐助暑輔班

台鐵地下化平鎮段施工679天惹民怨

肉品專家跨界聯手職人打造台灣中秋味

更多熱門

相關新聞

過父親節「蛋糕、餐廳」沒決定權　爆共鳴：負責露臉

過父親節「蛋糕、餐廳」沒決定權　爆共鳴：負責露臉

8月8日是父親節，不少家庭會聚在一起慶祝，不過有爸爸無奈表示，明明是要慶祝父親節，但連蛋糕的大小或是餐點都不能自己決定，最後都得聽媽媽們的，提出想法還被嗆，讓他不想參加家人準備的父親節慶祝活動，貼文曝光，引起許多爸爸共鳴，「正常啊，爸爸就是負責露臉的」。

陳怡蓉跟女兒大吵老公反應她傻眼

陳怡蓉跟女兒大吵老公反應她傻眼

魚池鄉103歲人瑞黃明枝獲選模範父親

魚池鄉103歲人瑞黃明枝獲選模範父親

奇美醫院父愛傳情父親節員工關懷活動

奇美醫院父愛傳情父親節員工關懷活動

柯要勸父別再騎車　昌爆被爸要求別在立院

柯要勸父別再騎車　昌爆被爸要求別在立院

關鍵字：

埔榮養樂居父親節智慧科技視訊系統

讀者迴響

熱門新聞

不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

林郁婷金牌戰「波蘭PO一張圖」　網怒：翻譯很不妙

陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

少林最帥武僧「秋風」車禍離世 最後發文：我去遠方的秋天拍視頻了

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！親揭進管制區原因

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

陸記者考全紅嬋英文…秒被「8字」拒絕

「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰　67歲父還有18歲兒

更多

最夯影音

更多

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面