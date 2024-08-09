阿伯代父職一路照顧陪伴　埔榮養樂居住民以新建視訊系統道謝祝福

▲埔榮養樂居舉辦父親節特別企劃活動，讓住民阿德像情同生父的阿伯道謝祝福。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

男子「阿德」自小父母離異，爸爸病逝後則由阿伯及阿公照顧，後因意外腦傷，在108年由阿伯協助入住臺中榮民總醫院埔里分院附設護理之家（養樂居），每當阿德有需要時也總是風雨無阻立刻現身；機構也特別安排在父親節當天，透過新建置的智慧科技視訊系統，讓阿德與阿伯視訊，並大聲說出「父親節快樂」。

養樂居指出，阿德入住時只能臥床、無法起身下床活動，身上還置有氧氣、鼻胃管、導尿管，在其專業團隊照顧下復健成功，讓他可以簡易的口語表達及自行的輪椅活動；而每次情同生父的阿伯出現時，阿德總是非常開心激動，卻因傷病導致表達能力不如正常人，無法把握機會道謝、說愛，在阿伯離開後總感到沮喪。同仁心中也感到不捨。

養樂居同仁觀察到阿德的狀況後也感到不捨，因此安排父親節特別企畫活動，讓阿德在智慧科技視訊系統上對阿伯表達想念和感謝，並製作了影片給伯侄倆留念。

養樂居表示，感謝機構內的父親長輩們，用一輩子的努力奉獻給家庭，讓孩子們長大並成家立業；今年護家獲國家衛生研究院「推動智慧科技應用於高齡照顧」機構導入計畫，建置智慧科技視訊系統，讓住民可與家屬做一對一的即時視訊，也鼓勵子女們「愛要及時」，勇敢大方表達對父親的愛。