7月CPI年增創近5月新高　她示警：9月恐再漲工業電價

▲立法委員李彥秀。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

主計總處昨天公布七月消費者物價指數（CPI）年增率高達2.52%，創下近五年新高，主因是電價、醫療費用調漲，加上凱米風災造成的蔬果大漲。國民黨立委李彥秀表示，「通膨巨獸」早就虎視眈眈，人民的苦日子可能才剛要開始，且九月馬上又要召開「電價審議委員會」，經濟部長前兩天說「希望九月工業電價有調漲空間」，到時候恐怕又會將電價的調漲「加倍奉還」給消費者。

對於七月CPI年增率高達2.52%，李彥秀直言，民眾的苦日子可能才剛要開始，主計總處預測，八月份的通膨壓力恐怕將比七月更大。

李彥秀說，事實上，「通膨巨獸」早就虎視眈眈，人民的苦日子可能才剛要開始，房價房租指數續創新高外，熱錢流出，台幣重貶，不但改寫「楊金龍防線」，台幣匯率也不斷改寫下八年新低，將進一步推升原物料進口成本的龐大壓力，這對中產階級將特別有感，房子租不起、才藝學不起、車子買不起、外食吃不起、出遊玩不起，台灣已經連續三年「勞工實質薪資呈現負成長」，通膨把微薄的加薪吃光光，今年前五個月好不容易轉正，現在又面臨極大的考驗。

李彥秀續指，九月馬上又要召開「電價審議委員會」，經濟部長前兩天說「希望九月工業電價有調漲空間」，到時候恐怕又會將電價的調漲「加倍奉還」給消費者。由於AI產業發展，臺灣整體出口表現亮眼，但民生經濟從疫情以來，就一直沒好過，一般民眾真的苦不堪言，民進黨政府應該「苦民所苦」，穩定電價與物價，避免通膨巨獸壓垮了只剩下一口氣的民生消費。

