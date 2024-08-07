　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

7月CPI年增創近5月新高　她示警：9月恐再漲工業電價

▲▼ 立法委員李彥秀、吳宗憲以及副發言人康晉瑜召開「讓陽光照亮國會，民主大步向前、國會改革刻不容緩」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

▲立法委員李彥秀。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

主計總處昨天公布七月消費者物價指數（CPI）年增率高達2.52%，創下近五年新高，主因是電價、醫療費用調漲，加上凱米風災造成的蔬果大漲。國民黨立委李彥秀表示，「通膨巨獸」早就虎視眈眈，人民的苦日子可能才剛要開始，且九月馬上又要召開「電價審議委員會」，經濟部長前兩天說「希望九月工業電價有調漲空間」，到時候恐怕又會將電價的調漲「加倍奉還」給消費者。

對於七月CPI年增率高達2.52%，李彥秀直言，民眾的苦日子可能才剛要開始，主計總處預測，八月份的通膨壓力恐怕將比七月更大。

李彥秀說，事實上，「通膨巨獸」早就虎視眈眈，人民的苦日子可能才剛要開始，房價房租指數續創新高外，熱錢流出，台幣重貶，不但改寫「楊金龍防線」，台幣匯率也不斷改寫下八年新低，將進一步推升原物料進口成本的龐大壓力，這對中產階級將特別有感，房子租不起、才藝學不起、車子買不起、外食吃不起、出遊玩不起，台灣已經連續三年「勞工實質薪資呈現負成長」，通膨把微薄的加薪吃光光，今年前五個月好不容易轉正，現在又面臨極大的考驗。

李彥秀續指，九月馬上又要召開「電價審議委員會」，經濟部長前兩天說「希望九月工業電價有調漲空間」，到時候恐怕又會將電價的調漲「加倍奉還」給消費者。由於AI產業發展，臺灣整體出口表現亮眼，但民生經濟從疫情以來，就一直沒好過，一般民眾真的苦不堪言，民進黨政府應該「苦民所苦」，穩定電價與物價，避免通膨巨獸壓垮了只剩下一口氣的民生消費。
 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／叼菸惡男遭潑油燒死！　女友殺人罪起訴
中華隊第5面獎牌！國光獎金已發出8740萬元　名單一次看
戴資穎曝跟李洋「暢聊」內容　合照被讚少女...她笑了
麵店慶奪金「麟洋卡賀，你娘卡賀」漲價！兩派戰翻：蹭得莫名
獨／藍咬綠訪美跟大麻商吃飯　餐敘照曝光「全是大咖美政要」
珍奶徽章喊破7400元！　曹家宜驚「萬人求要」：怎麼辦
李洋曬合照「戴資穎美翻」　自拍神技被讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

科技預算將提升14.9%　卓榮泰：台灣要成為AI運用輸出國

「有台灣選手遭到謠言攻擊」　賴清德：要成為每位台灣英雄最堅強後盾

明年總預算「量入為出」不舉債　賴清德曝3主要項目：盼朝野共同支持

蔣萬安推12運動中心游泳池免費一週　議員爆環境髒亂、天花板發霉

曝綠發函韓國瑜未提「開臨時會」　洪孟楷：僅提協商人事同意權

邊坡預警納入野溪告警系統　卓榮泰預告近期將搭台鐵赴花蓮

朱立倫揭「我國整體負債近20兆」　酸綠明年還債1415億是大內宣

盧秀燕王金平合體　前立委力挺她參選主席：帶國民黨拿回政權

獨／藍營反咬綠訪團跟大麻商吃飯　餐敘照片曝光「全是大咖美政要」

轟民進黨破壞司法公信力　朱立倫：阻礙國會改革傷害台灣民主

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

科技預算將提升14.9%　卓榮泰：台灣要成為AI運用輸出國

「有台灣選手遭到謠言攻擊」　賴清德：要成為每位台灣英雄最堅強後盾

明年總預算「量入為出」不舉債　賴清德曝3主要項目：盼朝野共同支持

蔣萬安推12運動中心游泳池免費一週　議員爆環境髒亂、天花板發霉

曝綠發函韓國瑜未提「開臨時會」　洪孟楷：僅提協商人事同意權

邊坡預警納入野溪告警系統　卓榮泰預告近期將搭台鐵赴花蓮

朱立倫揭「我國整體負債近20兆」　酸綠明年還債1415億是大內宣

盧秀燕王金平合體　前立委力挺她參選主席：帶國民黨拿回政權

獨／藍營反咬綠訪團跟大麻商吃飯　餐敘照片曝光「全是大咖美政要」

轟民進黨破壞司法公信力　朱立倫：阻礙國會改革傷害台灣民主

超商買飲料「店員直接打79折」不用抽！他問：沒問題嗎？業者解惑

台塑四寶7月營收年增1成　台塑、南亞年月雙增

慶豐創辦人董事長吳崑敏捐200萬　台大雲林圖書室及未來教室啟用

睽違二年首辦癌友會　台東馬偕向日葵病房傳遞愛與支持

德國河濱飯店倒塌1死8受困　一樓嚴重受損

快訊／叼菸惡男撞死工程師！反遭潑油燒死　狠女友殺人罪起訴

快訊／大雷雨往南轟2縣市　最新警戒區出爐

關山親水公園同樂會　爸爸們開心表示「終於被重視」

科技預算將提升14.9%　卓榮泰：台灣要成為AI運用輸出國

陳念琴奪銅！中華代表團第5面獎牌入袋　國光獎金已發出8740萬元

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

政治熱門新聞

快訊／總統令「謝長廷、李翔宙免職」　敲定楊懿珊任駐美公使

「李洋用行動踢爆運動協會弊病」　周玉蔻轟：賴清德聽到心聲了嗎

影／賴清德機上廣播獻聲歡迎奧運選手歸國　台灣選手拿手機搶拍

顧立雄被稱「鋼鐵公爵」　日媒形容：擊敗拿破崙的威靈頓公爵

二度「罷免黃捷」！他喊掃除黃賊拚連署

護照免簽減少5國　外交部：不排除中國施壓

爆綠訪美團與大麻業者餐敘　藍：該人士涉兒童性虐待

快訊／賴清德聽取114年總預算報告　還債金額1415億元創24年最高

獨／藍營反咬綠訪團跟大麻商吃飯　餐敘照片曝光「全是大咖美政要」

高虹安遭停職半俸也沒了　內政部：過去案例都不給薪

明年政府歲入歲出破3兆元雙創新高　李彥秀示警：財政地獄要開始了

柯文哲過完生日慘了？　媒體人爆「檢方動作」：隨時成偵字案被告

謝國樑3大隱患！　罷樑關鍵時間曝

稱王齊麟台北選手遭罵　蔣：別政治操作

更多熱門

相關新聞

凱米颱風推升蔬果漲價　7月CPI年增2.52％

凱米颱風推升蔬果漲價　7月CPI年增2.52％

行政院主計總處今（6）日公布7月CPI月增0.19％、年增2.52％，寫下5個月來新高，主要是受到凱米颱風影響蔬果、食用油、外食費等價格上漲所致；今年前7月平均CPI漲2.3％。另17項重要民生物資7月平均年增0.06％。

水電到底漲不漲價？　經長郭智輝：看大家能不能接受

水電到底漲不漲價？　經長郭智輝：看大家能不能接受

水價要漲了！　經長郭智輝：20幾年沒調「要反映成本」

水價要漲了！　經長郭智輝：20幾年沒調「要反映成本」

油、電價太低影響薪資？　經長郭智輝這樣解釋

油、電價太低影響薪資？　經長郭智輝這樣解釋

童子賢：請部長努力發電「讓我們有冷氣吹」

童子賢：請部長努力發電「讓我們有冷氣吹」

關鍵字：

CPI工業電價電價

讀者迴響

熱門新聞

陳詩媛接機被酸高調！王齊麟17字護愛反擊超Man

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面