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社會 社會焦點 保障人權

小強從天而降！信義區爆紅酒吧老闆嚇壞　賓士自撞欄杆車頭爛了　

記者游瓊華／台中報導

藝人柯震東、王心凌、楊謹華都愛去，被稱為信義區夜生活聖地的「Fake Sober」創辦人羅伊，8月7日上午開車行經台中市西區時，發生自撞意外，42歲的他沒有大礙，但的賓士休旅車右側車頭嚴重毀損。羅伊向警方透露，因為開車到一半，有一隻超大蟑螂突然掉到身上讓他「嚇瘋」，才發生意外。

▲▼ 。（圖／翻攝soflec_roysays）

▲台北知名酒吧創辦人羅伊在台中開車自撞，肇因竟是因為蟑螂從天而降 。（圖／翻攝soflec_roysays）

意外發生後，車主在Thread上發文，結果網友發現他來頭不小，正是台北超夯夜店「Fake Sober」創辦人羅伊、時常在IG上分享創業、自家夜店及產品的故事，這次疑似為了即將開幕的台中店南下。羅伊也在Thread自侃，跟台中緣分很深，人還沒住下來，但車子要維修起碼一個月，卻先住下來了。

▲▼ 。（圖／翻攝soflec_roysays）

▲賓士車右前方車輪凹陷變形。（圖／翻攝soflec_roysays）

警方表示，8月7日11時36分獲報，於西區臺灣大道二段與英才路口有A3類交通事故，趕到現場查看，于姓男子（即羅伊）駕駛自小客車，由大仁街沿臺灣大道慢車道右轉英才路行駛，突然失控撞到路旁欄杆。

于男酒測值為0、無人受傷，全案依道路交通事故處理程序辦理，並轉交通大隊釐清肇事原因。台中市警局第一分局呼籲行經路口應注意號誌管制規定，也應隨時注意周邊狀況，以確保行車安全。

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