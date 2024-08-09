買東西找回4張百鈔！他一看「有1張怪怪的」　網直呼：老闆虧大了

▲老闆找給原PO的錢當中，夾了一張人民幣。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「要放入皮包時，才發覺有一張怪怪的！」一名男網友發文表示，日前他拿了500元購買80元的物品，老闆找他錢後，他沒仔細看就拿走，後來才發現有一張百元鈔「怪怪的」，於是返回要告訴老闆，怎料對方卻口氣差，讓他索性回應「是我看錯了」。不少網友看到那張百元鈔後，也紛紛直呼「賺爆」、「你賺到了，除非是假鈔」。

男網友在「爆廢公社」上發文表示，他日前拿了500元鈔票購買80元的物品，老闆當時找他錢後，他並沒有特別檢查，直接拿在手上就離開，後來是到了停放機車的地方，準備將錢放進皮包，「才發覺有一張怪怪的」。

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從圖片可見，老闆找的錢當中，有4張「100元」和2個銅板，不過其中有一張百鈔是人民幣。因此原PO看到後，便急忙返回找老闆，告訴對方「你找錯錢了！」豈料老闆看了一眼後，就口氣不好的說，「你拿500元買80元的東西，我找你420元，哪裡有錯？」

也因為這樣，原PO後來只好說，「歹勢（不好意思）是我看錯了！」他也在文末補充，「鈔票已拿給人鑑定，為真鈔」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真鈔就賺爆了」、「賺了賺了」、「我之前也收過中國交換學生的100人民幣，但我有還她」、「賺翻了」、「很香」、「人民幣比較多錢耶，老闆虧大了」、「請問這家越買越賺的店在哪」、「你不但沒花錢還倒賺」、「收啊，問老闆還有沒有，能不能跟他換錢」。

目前1人民幣大約是新台幣4.5元，換言之，原PO手中的人民幣約為新台幣450元，加上手中原本的新台幣（320元），等於老闆找給他770元。