全球金融市場劇烈震盪　人民幣匯率持續走強

▲人民幣匯率近期走強。（圖／CFP）

文／中央社

在全球金融市場劇烈震盪中，人民幣匯率近期走強，分析指未來幾個月人民幣匯率將延續回升態勢。

在岸人民幣兌美元匯率6日報7.1303，5日收盤報7.1385，較前一交易日漲765個基點，較一週前（7月29日）漲超1192個基點；離岸人民幣兌美元匯率截至昨晚6時報7.1145，盤中一度升破7.10關卡、漲近600個基點，6日則短線走高，近7.1400關卡。

陸媒證券時報今天報導，昨天一個交易日內，離岸人民幣兌美元匯率在盤中收復年內全部跌幅，在岸人民幣兌美元匯率年內跌幅縮小至0.5%，強勢回升的同時也充分顯示當前全球經濟金融市場正迎來重要轉折點。

報導分析，美元是影響全球金融市場的重要因素，人民幣匯率近期走勢與美元指數的回落關係密切。近日公布的數據顯示，美國7月非農失業率升至4.3%，顯著超出市場預期，引發市場對美國經濟衰退擔憂以及對美國聯邦準備理事會（Fed） 降息預期的大幅升溫，並導致10年期美國國債收益率回落，美元指數下行。

美元指數已從7月初的105.81逐漸下行至本月2日的103.23，對人民幣匯率形成支撐。

此外，報導引述分析說，日本央行近期超預期升息，日美貨幣政策分化以及日美「套息交易」鏈條遇阻，導致國際投機資金快速回流日本，推動日圓從歷史低位反彈，市場對人民幣等亞洲貨幣的風險偏好也有所回升。

從外部環境看，市場對美國聯邦準備理事會降息預期持續升溫，市場普遍預期美元指數和10年期美國國債收益率將繼續回落，人民幣匯率的外部約束可望持續減弱。

分析指出，全球政治經濟局勢的複雜性和金融市場的劇烈波動可能促使更多國際資本在全球尋找「避風港」，而人民幣匯率具有較高的穩定性，人民幣資產目前正處於價值窪地，而且中國經濟內生增長動力持續增強，可預見當前及未來幾個月人民幣資產將受到更多關注，人民幣匯率將延續回升態勢。