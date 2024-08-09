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新店「新心人類未來學淨化學院」斂財千萬　逼學員當眾愛撫

張姓女子涉嫌開設心靈輔導課程對學生收取高額學費，還會毆打學員、要求學員彼此結為夫妻，如今招牌已改名。（圖／翻攝自Google Maps、林冠吟攝）

▲張姓女子涉嫌開設心靈輔導課程對學生收取高額學費，還會毆打學員、要求學員彼此結為夫妻，如今招牌已改名。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

刑事局日前破獲一起心靈課程詐騙案，一名張姓女子開設「新心人類未來學淨化學院」，打著「客製化」課程名義，收取數十萬元到上百萬元不等費用，只要學生無力付費，就會指使學員對其拳打腳踢，並強迫他們打工還債，甚至會指派婚配、要求學生公開「喇舌」、「愛撫」，從而樹立自身權威，有如邪教般恐怖。

本刊調查，該學院目前已知至少有8名受害學員，其中3人就被騙取1600萬元，且不堪凌虐而向警方求助，警方日前逮捕相關嫌疑人，並依詐欺、恐嚇取財、強制猥褻、傷害等罪嫌移請台北地方檢察署偵辦。

據了解，66歲、商專畢業的張姓女子自稱曾在美國學過心靈輔導課程，並在2013年創辦「新心人類非凡教育訓練公司」，並出版過2本書，均在強調「心靈領導」、「做自己的老闆」。張女並自創一套「EMBA」課程，「Empower Yourself 賦予自己力量成為有能力的、Maximize Your Potential 極大化你的潛能、Beyond Your Wildest Dreams 超越你想實現的夢想、Accountable for Your Life Vision 成為當責者承擔你生命的願景」，對外招募學生，並針對家庭、工作、感情不順或罹癌等族群為主，誆稱只要學習相關課程便能戰勝病魔。

張女自稱曾赴美學過心靈輔導課程，強調要做自己的老闆，以創造未來。（圖／翻攝畫面）

▲張女自稱曾赴美學過心靈輔導課程，強調要做自己的老闆，以創造未來。

孰料，卻有學員家屬察覺家人不斷向周邊親友借錢周轉，且把錢全數花在心靈輔導課程上，身上還不時出現傷痕，且因找不到正職改跑外送，明明努力工作跑單，但身上永遠沒錢，原來是深陷在與邪教類似的心靈課程泥淖中，緊急將人拖去報警，才讓整起離譜事件曝光。

據悉，張女自2009年起就在新店對外招生學生，且另外經營咖啡店及按摩店，主要是透過學生間口耳相傳拉人進來上課，平時甚少與周邊鄰居互動，也從未在社區或地方社團內張貼任何訊息，鄰居對其所從事的工作內容根本毫無頭緒，中央里里長楊友琪更表示，「從來沒有看過他們開過門」。

而張女主要的上課內容除自創的「EMBA」課程外，誆稱修習課程可保證疾病不復發、獲得年收千萬之能力，但卻假藉訓練之名訂定不合情理規定，如有違反，除以言語責備、侮辱外，甚至動手毆打；有學員不堪體罰，張女即要求對方改支付罰金，無法付現者則簽立本票，再要求對方出售房產或打工賺錢償還，甚至每日回報行蹤，去其所經營之咖啡店打工，如業績未達標便再加以罰款，相關薪資收入全部上繳，直到咖啡廳不堪疫情結束營業，張女則要求學員改跑外送償債。

張女主要招募家庭、工作、感情或生病的民眾上課，漸進式訂定不合理的規則，要學員遵守，若違反便痛毆、罰錢。（圖／翻攝畫面）

▲張女主要招募家庭、工作、感情或生病的民眾上課，漸進式訂定不合理的規則，要學員遵守，若違反便痛毆、罰錢。

然而，除上對下對學員進行身心「督促」外，張女也要求學員間彼此互相監督，甚至指派學員結為異性或同性夫妻，以心靈伴侶名義相互牽制，如有異議者即指使其他學員毆打施暴，甚至以「伴侶間」互毆或做猥褻動作進行處罰，從而強化自己的權威地位，使學員在精神壓力下喪失判斷能力，難以脫離。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

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