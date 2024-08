新店「新心人類未來學淨化學院」斂財千萬　逼學員當眾愛撫

▲張姓女子涉嫌開設心靈輔導課程對學生收取高額學費,還會毆打學員、要求學員彼此結為夫妻,如今招牌已改名。(圖/CTWANT提供,下同)

圖、文/CTWANT

刑事局日前破獲一起心靈課程詐騙案,一名張姓女子開設「新心人類未來學淨化學院」,打著「客製化」課程名義,收取數十萬元到上百萬元不等費用,只要學生無力付費,就會指使學員對其拳打腳踢,並強迫他們打工還債,甚至會指派婚配、要求學生公開「喇舌」、「愛撫」,從而樹立自身權威,有如邪教般恐怖。

本刊調查,該學院目前已知至少有8名受害學員,其中3人就被騙取1600萬元,且不堪凌虐而向警方求助,警方日前逮捕相關嫌疑人,並依詐欺、恐嚇取財、強制猥褻、傷害等罪嫌移請台北地方檢察署偵辦。

據了解,66歲、商專畢業的張姓女子自稱曾在美國學過心靈輔導課程,並在2013年創辦「新心人類非凡教育訓練公司」,並出版過2本書,均在強調「心靈領導」、「做自己的老闆」。張女並自創一套「EMBA」課程,「Empower Yourself 賦予自己力量成為有能力的、Maximize Your Potential 極大化你的潛能、Beyond Your Wildest Dreams 超越你想實現的夢想、Accountable for Your Life Vision 成為當責者承擔你生命的願景」,對外招募學生,並針對家庭、工作、感情不順或罹癌等族群為主,誆稱只要學習相關課程便能戰勝病魔。

▲張女自稱曾赴美學過心靈輔導課程,強調要做自己的老闆,以創造未來。

孰料,卻有學員家屬察覺家人不斷向周邊親友借錢周轉,且把錢全數花在心靈輔導課程上,身上還不時出現傷痕,且因找不到正職改跑外送,明明努力工作跑單,但身上永遠沒錢,原來是深陷在與邪教類似的心靈課程泥淖中,緊急將人拖去報警,才讓整起離譜事件曝光。

據悉,張女自2009年起就在新店對外招生學生,且另外經營咖啡店及按摩店,主要是透過學生間口耳相傳拉人進來上課,平時甚少與周邊鄰居互動,也從未在社區或地方社團內張貼任何訊息,鄰居對其所從事的工作內容根本毫無頭緒,中央里里長楊友琪更表示,「從來沒有看過他們開過門」。

而張女主要的上課內容除自創的「EMBA」課程外,誆稱修習課程可保證疾病不復發、獲得年收千萬之能力,但卻假藉訓練之名訂定不合情理規定,如有違反,除以言語責備、侮辱外,甚至動手毆打;有學員不堪體罰,張女即要求對方改支付罰金,無法付現者則簽立本票,再要求對方出售房產或打工賺錢償還,甚至每日回報行蹤,去其所經營之咖啡店打工,如業績未達標便再加以罰款,相關薪資收入全部上繳,直到咖啡廳不堪疫情結束營業,張女則要求學員改跑外送償債。

▲張女主要招募家庭、工作、感情或生病的民眾上課,漸進式訂定不合理的規則,要學員遵守,若違反便痛毆、罰錢。

然而,除上對下對學員進行身心「督促」外,張女也要求學員間彼此互相監督,甚至指派學員結為異性或同性夫妻,以心靈伴侶名義相互牽制,如有異議者即指使其他學員毆打施暴,甚至以「伴侶間」互毆或做猥褻動作進行處罰,從而強化自己的權威地位,使學員在精神壓力下喪失判斷能力,難以脫離。

◎尊重身體自主權,請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害,請打110報案再打113找社工

延伸閱讀

▸ 心靈課成邪教2/為何被打被罵也甘願? 醫師:學員自我合理化不信被騙

▸ 寵物情緣/鄭羽凡入住凶宅遭逢團體解散 靠毛孩度過人生低潮

▸ 電影頻道/婁峻碩哭到帥臉扭曲凡凡卻選校草 曹佑寧曝分手鐵則:就當陌生人