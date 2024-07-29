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中嘉推25GPON寬頻切商用市場　喊話中華電：等你趕上才有比價對象

記者蘇晟彥／台北報導

中嘉寬頻 29日宣布推出超高速 25GPON企業商用寬頻服務，與NOKIA、D-Link推出高速、低時延的 25GPON寬頻網路服務，成為第一間正式把25GPON上市商轉的業者，鎖定醫療場所、媒體串流平台、體育電競轉播等企業。對此，中嘉寬頻副董事長兼執行長賴弦五在會後接受媒體聯訪是開玩笑表示，「這次終於領先在中華電信先推出」同時也喊話，「希望他們快趕上，這樣我們才有比價對象。」

▼中嘉寬頻攜手NOKIA、D-Link搶在中華電信前推出25GPON寬頻網路方案。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 中嘉 。（圖／記者蘇晟彥攝）

中嘉寬頻 29日宣布，將與NOKIA及D-Link友訊科技，領先市場推出超高速、低時延的25GPON寬頻網路方案，透過採用25GPON技術，提供高達25Gbps的超高速寬頻網路體驗，相當於100Mbps速率的250倍，且延遲時間更縮短至百萬分之一秒，讓寬頻體驗全面大幅升級。

在今天發表會中，將目標瞄準金融證券、醫療院所、物流、媒體平台、資訊等業者，同時公布資費方案，但目前超過10G以上就將由專人洽談，僅公開5G的建議牌價968,598元。對此，賴弦五表示，「中嘉寬頻今天隆重推出25GPON的企業商用寬頻產品，供裝服務範圍可涵蓋全經營區，這不僅是中嘉寬頻在網路技術發展的一大突破，更是全台第一個正式商轉銷售的25GPON服務，是台灣寬頻產業發展的重要里程碑。」

而Nokia 亞太區基礎網路業務資深副總裁John Harrington也特地從新加坡來到現場，強調「能將NOKIA的25GPON技術與中嘉寬頻涵蓋全台主要都市的光纖寬頻網路結合，共同開創寬頻網路發展的全新里程碑，滿足更多元的使用需求。」

對此，在會後結束接受媒體聯訪時，賴弦五也舉例現在企業對於網路的需求越來越大，像是偏鄉衛生所之間的診斷數據、可以透過網路將病人的監控數據、X光片回傳，在透過AI將診療建議回傳給診所醫生，還有像是大巨蛋現在開幕，在大量人潮聚集的時候，對於網路的需求量一定大量上升，因此才會搶在中華電信前搶先推出這樣的專案服務。

他也開玩笑表示這次不打價格戰，「中嘉是第一個提出25GPON服務，所以我們不需要比中華電信便宜，因為他們還沒有推出」，他也坦承，「只要中華電信推出服務方案『中嘉就必須比他們便宜』」，原因就出在中華電信底蘊豐富、深受消費者信任，因此過去就必須將價格壓低換取消費者青睞，但賴弦五也強調，「中嘉沒有因為價格低服務就比較差」。

此外，近日中嘉寬頻獲得全球網路測試分析機構認證為『下載速度(Download Speed)』及、『穩定性(Consistent Speed)』雙冠王，未來我們仍將持續投資、精進網路品質及服務，實現最物超所值的寬頻服務承諾，成為客戶最認同的寬頻品牌。」

▲▼ 中嘉 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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