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連3位妹子「1條件才交往」驚呆他　全場搖頭：分手變廢

▲▼開車,導航,駕駛,高速公路,國道,雨刷,定速,方向盤。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲介紹對象都希望另一半要有車。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

有車成了交往條之一？一名男網友透露，陸續認識3名妹子，她們認為交往條件是要有一部轎車，這樣出門比較方便，而平時都騎機車通勤的原PO感到錯愕，雖然買得起入門款轎車，但本身用車機率很少，因此猶豫該不該買，「有車對另一半來講真的很重要嗎？」

一名26歲男網友在Dcard表示，目前在國營企業工作，最近朋友熱心介紹3位妹子給他，職業分別為2位護理師、1位超商店員，然而女生們開出的交往條件都是要有一部轎車，還強調「之前她們相處的男生幾乎都有車」，不論是出遊或是去幹嘛會比較方便。

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而原PO目前是騎機車代步，讓他不禁思考一番，若真的要買入門車款，存款也差不多存夠了，但評估開車機率並不大。

話鋒一轉，職場環境都是男同事居多，生活日常也很難認識對象，因此對於朋友願意介紹異性也感到非常難得。對此，原PO也陷入買車和認識對象的難題，「有車對另一半來講真的很重要嗎？」

底下網友紛紛一致建議別買，「我覺得男生只要會開車就好，如果有需要用車，可以租車」、「平常沒有用車真的不用買車，倘若是共組家庭有小孩那就的確需要台車」、「如果有車真的對她們很重要，她們就應該自己去買車」、「沒用不用買，光養車就不知道要花你多少錢了，而且你的條件比她們好」、「租車也行啊，結婚在考慮買吧，等等買了分手了車子變廢鐵」。

有網友給予利弊分析，「自從有了車之後，摩托車幾乎沒在騎了！大太陽遮陽、下大雨避雨，而且女生普遍都很怕熱，加上坐車妝容都不會毀掉。但車是負資產，在能力範圍內買比較好，不要為了把妹買車而讓生活困難」。

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