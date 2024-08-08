台中「停車王」出爐！　業務路邊停車每天10hrs...半年繳了快4萬

▲台中一名業務因工作需求，常要路邊停車，半年累計停車費近4萬元，堪稱停車王。（示意圖／中市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市交通局為鼓勵民眾使用「行動支付」，正在舉辦的「台中停車最速PAY」，活動期限至8月19日，民眾只要加入台中市「停管之友」會員或本來即為會員，使用「行動支付」繳納活動期間開立的路邊停車費，就可享8折優惠。交通局也統計，今年1到6月，使用行動支付繳停車費最多的民眾是一名業務員，共繳了3萬9000多元的停車費，平均每月路邊停車費約花6500元，每天在外停車10小時以上，堪稱停車王。

交通局長表示，市府「台中停車最速PAY」活動，為鼓勵民眾善用行動支付繳費，除停車費享8折優惠外，還有機會抽到星宇航空台中越南雙人來回商務艙機票，線上繳納停車費，不僅省時、省荷包、還能抽大獎。

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葉昭甫也說明，交通局規劃路邊與路外收費汽車停車格，截至今年7月已提供逾17萬格，落實使用者付費原則提高車位周轉率，車子停在車格內不必憂心拖吊問題，也避免影響交通安全，交通局建置地磁設備，目前全市約有近7535格汽車格內埋設地磁，提供24小時全天候路邊停車格位即時資訊，民眾下載「台中交通網APP」，可協助快速導航至目標車格，減少找車位時間。