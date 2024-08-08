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社會 社會焦點 保障人權

50倍價錢豪租農地！竟是環保蟑螂狂倒廢棄物　3砂石車司機被逮　

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲黃男涉嫌將大量廢棄土方、建材廢料，傾倒在租界的農地中。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市黃姓男子以園藝栽種為由，以市場行情50倍的價格，向不知情的農民承租外埔區農地，從桃園等地運來大量廢棄土方、建材廢料，倒在農田坑洞後再回填，因當地其他農民見近日有多輛挖土機及砂石車頻繁出沒，機警報警，案情才得以曝光。

據了解，黃男（64歲）今年4月間疑似成立工程行人頭公司，並於7月18日向台中市外埔區張姓農民承租約4分地大小的農地，而一般農地的租用行情是，1分地1年3000元，4分地1年則為1萬2000元，黃男竟以每月5萬元的價格租借4分地，相當於行情的50倍。

近年的環保蟑螂，常會以此手法，向老實的農民租借農地作惡，通常僅租用1個月，在這1個月內將大量的廢棄土方、建材廢料丟棄至農田，1個月後就人間蒸發，留下龐大且難以處理的廢棄物給農民，而後續農民將面臨相關廢棄物清運，是一大筆開銷，遠遠高出當初租賃的獲利，更可能面臨環保單位裁罰。

警方調查，黃男向張姓農民承租農地後，先是雇用怪手將農地挖出數個大坑，於7月22日招來多輛砂石車，將從桃園地區運來的廢棄土方、建材廢料等雜物，傾到於坑洞中，再回填土方。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲農地遭挖土機挖得坑坑疤疤。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方獲報到場，因現場還停留1輛怪手，研判該集團高度可能再伺機犯案，隨即聯繫台中市環保局及外埔區公所農業課，派員到場勘查、丈量相關廢棄物種類及面積。

果真7月29日，黃男再度召集30餘輛砂石車，在大安溪南岸堤防道路石頭公園前集結，準備再將廢棄物運至農地棄置，幸有路過民眾發現報案，警方啟動快打部隊前往攔查，不過砂石車司機見大批警力到來立刻鳥獸散，警方為防砂石車亂竄造成用路人安危，採取最低限度攔截圍捕，最後有3輛來不及逃逸的砂石車遭警方包抄攔停。

3名砂石車司機起初鎖上車門拒不下車，警方見狀直接爬上車子敲擊車窗，司機這才心不甘情不願下車接受盤查，司機辯稱，是接受黃男指示才將廢棄物運來。警方當場依違反道交條例第29條之1第1項載運砂石土方未依規定使用專用車廂或專用車輛等違規事項，開罰4萬至8萬元不等。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲3名司機原本拒不下車。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方再依道交條例第30條第1項第2款所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭開罰3000元至1萬8000元不等罰鍰；另環保局也將對司機等人及負責人黃男進行調查，若相關廢棄物經認定有毒，也將進行裁處，全案仍在釐清中。

台中市大甲警分局長謝建國呼籲，土地出租人切勿貪圖小利，而因小失大，土地出租前應慎選租賃對象及確認承租用途，事後不時加強巡視，善盡土地管理人責任，避免土地或廠房遭不法份子挖取土方後棄置高汙染土方、廢棄建材。

謝建國說，如土地出租人未善盡管理義務，依據廢棄物清理法第71條規定，出租人亦須負起環境復原的狀態責任，後續龐大的環保清除費用更是要付出百萬甚至千萬以上的代價，得不償失。大甲分局同時強調，本案仍將持續追查幕後主嫌到案。
 

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