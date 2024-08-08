情人節將至！他與男網友無套連結　「下面癢癢的」確診M痘

▲台中新增一名本土M痘確診個案，衛生局呼籲符合條件的民眾，盡速接種M痘疫苗。（圖／台中市衛生局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府公布，8月5日接獲疾管署通知新增1例M痘確診，是台中市第3例確診病例；經調查，確診者是30多歲男性，曾透過交友軟體在網路上認識2名男網友，且無套發生親密行為，後因會陰部有毛囊炎且發燒、口腔潰瘍等症狀就醫，採檢後確診通報。

根據疫調，該名男性在7月下旬，因會陰部有毛囊炎且發燒、雙側腹股溝腫脹、喉嚨痛、口腔潰瘍等症狀就醫，經醫師評估後採檢檢驗，於8月5日實驗室檢驗確診陽性，台中市獲報後於24小時內完成疫調並進行衛教，提醒自我健康監測21天，經調查，男子僅打過1劑M痘疫苗紀錄。

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近期適逢暑假假期以及七夕情人節將至，社交活動頻率大增，讓衛生局憂心忡忡，尤其是目前台中市M痘疫苗接種狀況不佳僅5成左右。

衛生局長曾梓展表示，M痘傳播具侷限性，主要傳播途徑為不安全性行為，市民要避免出入風險社交場所及與不特定人士親密接觸，也呼籲符合M痘疫苗接種條件的民眾儘速完成2劑疫苗接種，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。

曾梓展提醒，民眾如出現發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴腫脹、皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等疑似罹患M痘症狀，請佩戴口罩及穿著長袖衣褲儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史，以利及早診斷及早治療。