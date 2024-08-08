颱風地震不斷！能高越嶺道西段及天池山莊封閉至年底

▲能高越嶺道西段及天池山莊將延長休園至12月31日。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

去年起連續發生杜蘇芮、卡努、凱米颱風及0403花蓮地震等嚴重天災，能高越嶺國家步道西段沿線步道設施損壞嚴重，經林業及自然保育署南投分署派員現場踏勘，除多座橋梁、棧道毀損，多處邊坡崩塌、持續有落石，因此決定能高越嶺道西段及天池山莊將延長休園至12月31日。

南投分署表示，能高越嶺步道西段計橋梁受損1座、沖毀1座，棧道沖毀6座，0-1K、3.2-4K、6K及10K等五處上下邊坡仍嚴重不穩；其中在0.3K上邊坡屬極不穩定的新生崩塌地點，搶通後仍持續崩塌不斷，0.5K、0.6K、0.8K上邊坡崩塌亦持續擴大，路基產生張力裂縫、極不穩定，隨時可能路基流失、步道中斷，早自112年4月13日起封閉0-3K、籲請山友改走長約4.5公里的雲天宮入口路線。

南投分署考量，能高越嶺國家步道西段0-1K地質破碎，常因極端氣候造成坍方，因此將避開崩塌落石不穩定區域，改以地質相對穩定之雲天宮入口路線進行整修、取代原主線0-1K，改善縱向坡度及適度增加寬度，以減少行走時間及降低行走難度，預估較未整修前可減少行走時間約1小時，並進行能高越嶺主線3K-13.2K易崩塌路段復建，以維持全線暢通，依據施工工期初估，先暫停開放時間、延長封閉至12月31日，後續開放時間將依據工程施作情形進行公告。

南投分署提醒，天池山莊暫停開放期間，原已核准住宿遊客，將可全額退費，民眾應隨時關注中央氣象署天氣報導，豪雨過後山區環境較不穩定，請減少山區活動，以維自身安全；有關「能高越嶺國家步道西段」及「天池山莊」開放訊息，將隨時公告於天池山莊網站（http://tconline.forest.gov.tw/）。