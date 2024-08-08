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龜記飲料喝到細碎塑膠！網轟總公司沒道歉　業者還原始末

▲▼網友發文指出在龜記飲料喝到塑膠異物。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲網友發文指出在龜記飲料中喝到塑膠異物。（圖／翻攝爆料公社公開版，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲牌「龜記茗品」今（8）日遭爆料飲料中有異物，一名網友發文指出，喝了2口後就發現有明顯異物，是2塊塑膠，且杯子內面還有打到非常細碎像是玻璃渣的塑膠，直言：「這是我人生中喝到過最誇張，同時也是第一次認真感覺到生命危險的異物！」更痛批業者完全沒有道歉。對此，龜記喊冤作出最新回應。

▲▼網友發文指出在龜記飲料喝到塑膠異物。（圖／翻攝爆料公社公開版）

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▲飲料杯內還有打到非常細碎的塑膠。

一名網友在「爆料公社公開版」發文表示，自己在8月5日時透過外送平台叫了龜記的飲料，「大概兩、三口就喝到異物，第一口異物已經吞下去，卡在喉頭上，很小，正在上班還沒回過神，第二口就有明顯異物，兩塊塑膠。」而因為飲料表面都是泡沫，最後把飲料整個倒出來，才驚見杯子內面有打到非常細碎像是玻璃渣的塑膠，怒罵：「如果我今天喝的很急，不是食道刮傷就是胃穿孔！」

隨後立即打去門市反應，店員回應是因果汁機的某樣東西破掉才會釀禍，並重做一份送來，當天晚上店長也致電關心，不過說詞差不多，直至8月6日才收到總公司電話，「也是我火氣真正起來的開始。」網友指出，總公司沒作出任何道歉，更堅持所有東西都沒有破損，氣得直接掛電話，今日再度收到總公司電話但依舊沒有道歉，「我從頭到尾都沒有要求任何金錢賠償，只要一個誠心誠意的道歉，還等到第三天，我都覺得我人太好了呢？」

對此，龜記喊冤表示，第一時間確實有道歉，並還原整個過程，「在接到消費者的反饋後，龜記已於第一時間致電關心消費者的情況，也詢問對方當下身體狀況或是否需要立刻就醫，醫藥費用部分龜記務必會支付，也請消費者提供銀行帳號，先將此單作退款的動作。」

再來也立即與店長與該區督導了解整個製作過程，也確認飲品在製作過程中完全遵照飲品SOP來進行，經過每個步驟的詳細檢查，最終發現問題來自於果汁機上蓋分離造成部分碎片，同時為避免類似情況再次發生，門店第一時間更換了新款果汁機，並加強設備的檢查和維護；同步針對所有店員進行更加嚴格的操作培訓，確保每一步驟都符合標準操作方式來進行。

龜記強調會持續與該名消費者聯繫解決此問題，並關心消費者身體狀況。

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