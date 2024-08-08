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社會 社會焦點 保障人權

開BMW停超商吸笑氣！28歲男拒攔查撞警車　慘遭破窗揪出上銬

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市莊姓男子昨（7）日晚間駕駛BMW轎車，停放在中壢區志廣路某超商前，路人察覺莊男疑似在車內吸食笑氣通報警方處理，中壢警方據報到場察看，發現莊男副駕駛座上有瓦斯鋼瓶，員警請莊男下車受檢，但莊男卻突然衝撞警車企圖逃逸，員警見情況緊急立即破窗將莊男拘捕，查扣笑氣瓦斯鋼瓶1支等證物，偵訊後依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦，笑氣部分則依毒性及關注化學物質管理法函請桃園市環保局裁處。

▲莊姓男子昨晚駕車停放在中壢區志廣路上，在車上吸食笑氣，中壢警方據報到場臨檢。（圖／翻攝自市議員詹江村臉書）

▲莊姓男子昨晚駕車停放在中壢區志廣路上，在車上吸食笑氣，中壢警方據報到場臨檢。（圖／翻攝自市議員詹江村臉書）

▲莊姓男子昨晚駕車停放在中壢區志廣路，在車上吸食笑氣，一度衝撞警車，警方破窗查扣笑氣瓦斯鋼瓶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲莊姓男子昨晚駕車停放在中壢區志廣路，在車上吸食笑氣，一度衝撞警車，警方破窗查扣笑氣瓦斯鋼瓶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，興國派出所於昨晚7時30分許接獲通報，中壢區志廣路某超商前轎車，駕駛在車內吸食氣球，員警立即到場察看，見副駕駛座上有瓦斯鋼瓶與氣球，員警懷疑28歲莊姓男子吸食笑氣，請其下車受檢。

▲中壢警方盤查莊姓男子在車上吸食笑氣，莊男衝撞警車企圖逃逸，導致警車毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方盤查莊姓男子在車上吸食笑氣，莊男衝撞警車企圖逃逸，導致警車毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未料，莊男堅不下車受檢亦未放下車窗，突然駕車衝撞警車，員警見情況緊急，立即破窗使用強制力拘捕莊男，當場查扣笑氣瓦斯鋼瓶1支等證物，並將莊男帶回派出所偵訊，訊後依妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦。此外，吸食笑氣部分則依毒性及關注化學物質管理法函請市府環保局裁處。

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