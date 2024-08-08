海南一架「安防國際」小飛機墜果園　目擊者曝：地上全是漏油

記者魏有德／綜合報導

海南東方市今（8）日上午發生一起小飛機事故，透過現場釋出的畫面可以發現，這架小飛機機頭栽進果園內的龍眼田，機頭已經變形，機身上噴有「安防國際」四個字，機身鋼板微摺過的痕跡，不過，整體損害程度稱不上太嚴重，八所鎮政府和東方市東海派出所皆派員前往現場處置，傷亡情況官方尚未通報。

▲海南發生一架小飛機墜入果園的事故。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，網友發佈的視頻顯示，一架白色飛機墜落地上，機身印有「安防國際」四個字。視頻（影片。下同）拍攝者說，「（飛機）掉下來十分鐘了，還在漏油，地上全都是油。」

事發後，八所鎮政府工作人員表示，鎮政府值班室接到關於當地有飛機墜毀的資訊，已派人前往，傷亡情況及飛機墜毀原因等尚不清楚。東海派出所相關人員則證實，已接到關於當地有飛機墜毀的資訊，派出所員警已前往現場，「目前詳細情況暫不清楚，他們已提醒周邊村民勿靠近。」

果園負責人表示，（上午）7點多「咚」的一聲，「他這是個小飛機，飛機上沒看到人。」由於事發地點臨近東方大田飛機場，八所鎮那等村村幹部認為，「那是一座小機場，這飛機是小型飛機，跑到在中間，龍眼田在旁邊，懷疑可能是起飛時衝出跑道，應該是滑行出去而已，人沒事，具體情況還在調查。」

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