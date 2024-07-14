台中輕航機摔機！新加坡女乘客受傷　運安會明研議是否立案調查

▲台中市烏日區「旺偉飛行休閒俱樂部」1日發生摔機事故。示意圖，非事故飛機（圖／截取自「旺偉飛行休閒俱樂部」臉書粉絲專頁）

記者白珈陽／台中報導

台中市烏日區「旺偉飛行休閒俱樂部」1日發生摔機事故，造成1名飛行教官及1名新加坡女乘客從約2樓高處墜落，其中女乘客受到輕傷，幸送醫治療無大礙。業者表示，當天是遇到少見的強風，導致飛機迫降到樹叢，否認人為疏失，目前已全面停飛，靜待調查。國家運輸安全調查委員會（下稱運安會）指出，明（15）日將研議是否立案調查。

據查，該俱樂部本月1日一架Savannah輕航機搭載1名新加坡籍女乘客（約60多歲）飛行，發生墜機意外，造成女乘客腰部骨頭疼痛，經送醫治療無大礙。

運安會執行長林沛達表示，12日（上週五）接獲通報，立即派員前往該俱樂部飛行場做了解，目前確認有航機墜落，是否是人為或機械因素，還須進行調查。明天將開會研議是否立案調查。

業者說，當天是突遇少見的強陣風，導致飛機迫降到樹叢，不是人為疏失，飛行教官及新加坡籍女乘客沒有大礙，但有腰部疼痛情形，已協助女乘客進行針灸、斷層掃描等治療，也給予賠償金，已達成和解，女乘客已經返國。

業者說，該架飛機有部分機體受損，全案目前靜待運安會調查，俱樂部已全面停飛、也未開放民眾預約。