快訊／地震+颱風！5處邊坡嚴重崩塌　能高越嶺步道西段封閉到年底

▲能高越嶺步道多處邊坡嚴重崩塌，將封閉到今年底。（圖／翻攝自天池山莊官網）

記者郭玗潔／南投報導

能高越嶺國家步道西段因受杜蘇瑞、卡努、凱米颱風及0403花蓮地震重創，沿線步道設施損壞嚴重，經林業保育署南投分署派員現場踏勘，共計橋梁受損1座、沖毀1座，棧道沖毀6座，0-1K、3.2-4K、6K及10K共5處上下邊坡崩塌嚴重，仍有持續崩塌落石情形，目前從雲天宮入口路線進行整修，暫停開放時間將延長至今年12月31日。

南投分署指出，0.3K上邊坡尤屬於極不穩定的新生崩塌地點，搶通後仍持續崩塌不斷，0.5K、0.6K、0.8K上邊坡崩塌亦持續擴大，路基產生張力裂縫極不穩定，隨時有路基流失步道中斷之可能性，故從去年4月13日起封閉0-3K，請山友改走雲天宮入口路線迄今已1年多，該路線長約4.5公里，較原主線長1.5公里，且坡度陡峭，行走時間需多1.5到2小時。

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南投分署考量，能高越嶺國家步道西段0-1K地質破碎，常因極端氣候造成坍方，應避開崩塌落石不穩定區域，改以地質相對穩定的雲天宮入口路線進行整修，以取代原主線0-1K，改善縱向坡度及適度增加寬度，以減少行走時間及降低行走難度，預估較原雲天宮路線未整修前減少行走時間約1小時，並進行能高越嶺主線3K-13.2K易崩塌路段復建，以維持全線暢通。

依據施工工期初估，暫停開放時間將延長至2024年12月31日，後續開放時間另依據工程施作情形進行公告。有關「能高越嶺國家步道西段」及「天池山莊」開放訊息，隨時公告於天池山莊訂房系統網站及FB社團「天池山莊大小事」，請民眾持續關注。